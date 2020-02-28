Коронавірус і Паризький тиждень моди: маски на подіумі та в залі
Одне з шоу на Паризькому тижні моди виявилося, хоч і не навмисне, але надзвичайно своєчасним. Моделі носили одяг, доповнений масками на обличчі.
Вбрання показала на початку цього тижня французька дизайнерка Марін Серре.
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Показ відбувся на тлі спалаху коронавірусу і занепокоєння по всьому світу.
Колекцію Серре розробили ще до спалаху. Вона і раніше використовувала маски для обличчя у своїх колекціях.
Під час її попереднього шоу у вересні моделі покривали обличчя вуалями або масками. Це була її весняно-літня колекція.
Маски, які використовує Серре, раніше називали "захистом проти забруднення повітря".
28-річну дизайнерку високо оцінювали в пресі за практичність багатьох її рішень.
"Енергія Серри динамізувала індустрію моди", - написав Vogue минулого року.
На своїй виставці цього тижня Серре також показала низку нарядів, які йшли далі, ніж маски, що закривали обличчя моделей.
На додаток до одягу моделей в рамках показів Паризького тижня моди, деякі глядачі також носили маски. Але не дизайнерські.
Коронавірус вдарив по індустрії розваг - деякі події відклали або скасували.
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