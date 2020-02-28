Коронавірус і Паризький тиждень моди: маски на подіумі та в залі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маски на моделях Марін Серре у лютому

Одне з шоу на Паризькому тижні моди виявилося, хоч і не навмисне, але надзвичайно своєчасним. Моделі носили одяг, доповнений масками на обличчі.

Вбрання показала на початку цього тижня французька дизайнерка Марін Серре.

Показ відбувся на тлі спалаху коронавірусу і занепокоєння по всьому світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моделі з масками у вересні

Колекцію Серре розробили ще до спалаху. Вона і раніше використовувала маски для обличчя у своїх колекціях.

Під час її попереднього шоу у вересні моделі покривали обличчя вуалями або масками. Це була її весняно-літня колекція.

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Маски, які використовує Серре, раніше називали "захистом проти забруднення повітря".

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28-річну дизайнерку високо оцінювали в пресі за практичність багатьох її рішень.

"Енергія Серри динамізувала індустрію моди", - написав Vogue минулого року.

На своїй виставці цього тижня Серре також показала низку нарядів, які йшли далі, ніж маски, що закривали обличчя моделей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глядачі також в масках

На додаток до одягу моделей в рамках показів Паризького тижня моди, деякі глядачі також носили маски. Але не дизайнерські.

Коронавірус вдарив по індустрії розваг - деякі події відклали або скасували.

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