В Ірані від коронавірусу померли щонайменше 210 людей

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Щонайменше 210 хворих на коронавірус померли в Ірані, повідомили джерела ВВС в системі охорони здоров'я країни.

Ці дані дуже сильно перевищують цифри, наведені офіційною владою Ірану, - 34 померлих.

Офіційні дані щодо хворих у країні складають 388 людей, проте багато експертів сумніваються у їхній правдивості.

Більшість жертв хвороби - у столиці країни Тегерані та місті Куом, де стався спалах хвороби.