В Ірані від коронавірусу померли щонайменше 210 людей
- 28 лютого 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Щонайменше 210 хворих на коронавірус померли в Ірані, повідомили джерела ВВС в системі охорони здоров'я країни.
Ці дані дуже сильно перевищують цифри, наведені офіційною владою Ірану, - 34 померлих.
Офіційні дані щодо хворих у країні складають 388 людей, проте багато експертів сумніваються у їхній правдивості.
Більшість жертв хвороби - у столиці країни Тегерані та місті Куом, де стався спалах хвороби.