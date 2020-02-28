Зеленський збирає позачергове засідання Ради. Змінювати уряд?

Копирайт изображения Офіс президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на вимогу президента Володимира Зеленського скликає позачергове засідання парламенту на 4 березня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби парламенту.

Позачергове засідання має відбутись у середу о 16 годині.

Як повідомила пресслужба президента, на засіданні розглянуть "декілька проєктів законів" та питання щодо Кабінету міністрів. Проте там не уточнили, чи це заміна прем'єра, чи міністрів.

Також президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Наступний тиждень пленарний і депутати працюватимуть 3-6 березня.

Проте зараз Рада розглядає проєкт земельної реформи, тож для розгляду інших законопроєктів формально потрібне позачергове засідання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олексій Гончарук може залишити посаду. Хоча припускають, що замінять тільки частину міністрів

Цього тижня у ЗМІ з'являлась інформація про можливу заміну керівника уряду та його складу.

Серед можливих кандидатів на прем'єр-міністра називали Сергія Тігіпка.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко в ефірі каналу "Прямий" з посиланням на джерела повідомив, що головним питанням засідання будуть кадрові ротації.

Наразі уряд має імунітет від відставки до кінця серпня 2020 року.

Але прем'єр має право добровільно подати у відставку. Підтримка відставки прем'єра Верховною Радою тягне за собою звільнення всього складу Кабміну.

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