Коронавірус: в Україні немає, але є у Білорусі

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Понад 85 тисяч хворих у 53-х країнах світу та майже три тисячі померлих від вірусу. Такі останні дані щодо поширення коронавірусу у світі від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Більшість випадків - 78 тисяч у Китаї, звідки почався спалах.

Серед європейських країн коронавірус виявили у Білорусі - 1 , Литві-1, Італії-888, Румунії-3, Австрії-5, Швейцарії - 10.

Два випадки є в Росії і в Грузії.

Видужало від хвороби майже 40 тисяч людей.

ВООЗ підняла рівень загрози епідемії коронавіруса до "дуже високого". Це найвищий рівень ризику в градації Всесвітньої організації охорони здоров'я. При цьому там зазначають, що епідемію ще можна зупинити, якщо перекрити шляхи поширення вірусу.

Кількість хворих різко зросла у Південній Кореї та США.

На грип у світі щорічно хворіє близько мільярда людей, а помирають сотні тисяч. В Україні цього епісезону від грипу вже померло 48 людей.

Що в Україні?

В Україні жодного випадку COVID-19 не виявили.

28 лютого було два повідомлення про підозру на COVID-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей.

Люди повернулися з Італії та мали симптоми ГРВІ. Зараз їхні аналізи досліджують у лабораторіях.

Центр Громадського здоров'я проводить тренінг для українських епідеміологів, а в регіонах визначають, де лікуватимуть хворих, якщо такі з'являться.

У Києві їх можуть розмістити у семи лікарнях, розповів мер Києва Віталій Кличко. Напередодні у столиці пройшли тренування з виявлення коронавірусу.

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Це відділення в Олександрівській лікарні, Київській міській лікарні №4, Київській міській лікарні №9, міських дитячих клінічних лікарнях №1 та №2, у дитячій інфекційній лікарні, київському центрі репродукції та перинатальної медицини.

У всіх цих закладах є необхідний запас засобів захисту, дезінфекції, запевнили у КМДА.

У випадку появи хворих на коронавірус на Львівщині, людей, які з ними контактували, помістять у санаторій "Немірів" Яворівського району, розповіли у Львівській ОДА.

Влада запевняє, що Україна до коронавірусу готова. Звітують про тисячі ліжок в інфекційних лікарнях, готовність лікарів-інфекціоністів.

Також кілька днів тому у МВС розповідали, що при в'їзді в Україну перевірятимуть температуру у всіх пасажирів.

Проте, за даними ВВС News Україна, не всюди є прилади для вимірювання температури. Користувачі соцмереж також пишуть, що не у всіх температуру перевіряють.

Лікарі з регіонів скаржаться, що не у всіх є засоби захисту - респіратори, захисні костюми. Іноді , їм пропонують купувати їх за власний рахунок.

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Економіка теж страждає від вірусу

Із поширенням коронавірусу за межі Китаю, міцнішають побоювання, що наслідки сплеску нової хвороби для глобальної економіки можуть бути серйозними.

Загальним показником таких настроїв є падіння фондових ринків по всьому світу.

У п'ятницю європейські ринки різко впали. Азійські ринки також падають впродовж всього тижня.

Це означає, що інвестори бояться, що наслідки поширення коронавірусу для економіки будуть більш серйозними і тривалими, ніж припускали на початку епідемії.

Копирайт изображения AFP Image caption Бюджетний перевізник Easy Jet вирішив призупинити деякі рейси в Італію

Тижневі втрати на ринках США та Європи є наймасштабнішими від кризового 2008 року.

За останні шість днів вартість акцій компаній по всьому світу знизилася на 3,6 трильйона доларів.

Авіакомпанії KLM, Lufthansa, British Airways, Easy Jet заявили про те, що припинення чи скорочення рейсів спочатку до Китаю, а тепер і до Італії вже приносить відчутні збитки.

Минулого тижня Міжнародна асоціація повітряного транспорту оцінила потенційні втрати світової індустрії авіаперевезень у майже 30 млрд доларів.

Як вберегтися від коронавірусу?

Не панікувати.

Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.

Крім того, більшість пацієнтів одужують завдяки лікуванню. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

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ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.

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