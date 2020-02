Трагедія в бані: вечірка блогерки закінчилась смертю

View this post on Instagram

❓МОЖНО ЛИ ОТ ПАРАЦЕТАМОЛА УМЕРЕТЬ? ✅Можно. . 🤷‍♀️Вот вроде бы, один из безопасных и хорошо изученных обезболивающих, который можно использовать и детям с 1мес, и взрослым, и беременным и пожилым. И при гриппе, и при ОРВИ, и при прорезывании зубов, и при головной боли, и при менструальной боли- да, он действительно может быть опасен- ❌ЕСЛИ НЕ СОБЛЮДАТЬ ДОЗИРОВКИ!❌ . 😢При передозировке и употреблении парацетамол- содержащих препаратов, возможно осложнение на печень-токсический эффект. Так же, токсическое поражение печени может начаться из-за сочетания парацетамола с алкоголем. . ⚠️Парацетамол может продаваться под различными торговыми наименованиями (Панадол, Эффералган), он может входить в состав других комбинированных препаратов (терафлю, цитрамон, ринза, антигриппин, колдрекс). Так вот из за незнания составов препаратов, и при их разовом сочетании- может наступить токсическое поражение печени. . ‼️Для взрослых и подростков старше 12 лет (масса тела более 40 кг): максимальная разовая доза 1 г, максимальная суточная доза 4 г. . ‼️Для детей: максимальная разовая доза 10–15 мг/кг, максимальная суточная доза — до 60 мг/кг. . ‼️Кратность назначения — до 4 раз в сутки . ‼️Пороговая доза, при которой возможно поражение печени, — (15 г) 30 табл., а смертельный исход — только при суточном приёме (20 г) 40 табл . 💉В случае передозировки- антидотом является АЦЕТИЛЦИСТЕИН . 🙏Ну, вы поняли: если соблюдать дозировки, указанные в инструкции- ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО! . 😳А умереть- можно от любого препарата, даже от воды, если нарушить условия дозирования. Исключение- ГОМЕОПАТИЯ и некоторые фуфлики) ⛔️Так что, читайте инструкции по применению препаратов перед использованием! . ✅В моей аптечке препараты, содержащие парацетамол- есть. ❓А в вашей?