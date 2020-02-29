Трагедія в бані: вечірка блогерки закінчилась смертю

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Троє людей загинуло під час вечірки блогерки Катерини Діденко в бані у Москві.

Причиною смертей, за попередніми даними, стало задуха.

Інцидент стався в п'ятницю, 28 лютого, в банному комплексі "Дев'ятий вал", де інстаблогерка Катерина Діденко (Аптечный ревизорро) святкувала день народження з друзями.

У розпал вечірки в басейн висипали 25 кілограмів сухого льоду. Сухий лід не тане, як замерзла вода. Замість цього при кімнатній температурі він швидко випаровується з виділенням вуглекислого газу.

Сухий лід заборонено використовувати у закритих приміщеннях, бо він може викликати задуху.

Кілька гостей вечірки стрибнули в басейн і втратили свідомість.

"В результаті використання хімічних елементів для створення візуальних ефектів двоє відвідувачів загинули на місці події", - повідомляє Слідчий комітет РФ.

Один з чоловіків помер вночі у лікарні. За даними російських ЗМІ, це чоловік Катерини Діденко.

Копирайт изображения instagram.com/didenko.katerina

Ще троє постраждалих перебувають у лікарні.

Порушили кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

У своєму блозі, де у неї є понад один мільйон підписників, Катерина Діденко розповідає про ліки, дає поради і застереження. Наприклад, в одному з останніх постів вона розповідала про шкідливість парацетамолу, робила огляд аптечок блогерів, радила, як позбутися вошей.

Катерина Діденко розповідала, що закінчила медичний університет в Росії за спеціальністю "Фармакологія".

У сторіз блогерки є відео зі святкування у бані, де всі її вітають, фотографуються і веселяться.

Згодом з'явилося сторіз, де вона розповідає про втрату трьох близьких людей і плаче.

Катерина Діденко говорить, що не знає, як про все це розповісти своїм дітям. У її блозі люди залишають багато коментарів, як і зі співчуттями, так і зі звинуваченнями.

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