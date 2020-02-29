Туреччина відкрила кордон: тисячі мігрантів прориваються в ЄС

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18 тисяч мігрантів перейшли кордон Туреччини і ЄС після того, яка Анкара "відкрила двері". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу, 29 лютого у Стамбулі.

Доказів того, що така кількість людей дійсно перейшли кордон, він не навів.

Виступаючи перед членами своєї партії, Ердоган заявив, що Туреччина більше не має наміру перешкоджати проходу біженців до Європи.

Він заявив, що Туреччина не справляється з тією кількістю людей, які тікають від війни в Сирії.

За його словами, кількість мігрантів, які збираються перейти кордон з ЄС у найближчі дні, становить від 25 до 30 тисяч.

Греція і Болгарія, які мають спільні кордони з Туреччиною, направили до пунктів пропуску підкріплення.

Влада Греції повідомила, що заблокувала тисячі мігрантів, які намагалися нелегально перетнути кордон. У суботу сталися зіткнення між мігрантами і грецькою поліцією. Щоб розігнати натовп мігрантів, греки застосовували слозогінний газ.

Туреччина приймає у себе 3,7 млн біженців, а також мігрантів Сирії та Афганістану.

Раніше Анкара уклала угоду з ЄС про те, що не дозволятиме мігрантам їхати далі до Європи в обмін на допомогу від ЄС.

Президент Ердоган заявляє, що Європейський союз своїх обіцянок не дотримався.

Копирайт изображения AFP Image caption Влада Греції повідомила, що зупинила 4 тисяч мігрантів від перетину кордону

"Ще кілька місяців тому ми говорили, що якщо все відбуватиметься так, як зараз, ми будемо змушені відкрити двері. Вони не повірили нам. Але вчора ми відкрили двері", - заявив президент Туреччини.

За його словами, Туреччина триматиме кордон відкритим для мігрантів, тому що їх занадто багато, і турки не мають їх годувати.

При цьому він дорікнув ЄС у тому, що там не дотрималися обіцянок і не виділили повну фінансову допомогу, про яку домовились ще у 2018 році.

Загострення у Сирії

Рішення щодо мігрантів влада Туреччини ухвалила після смертельної атаки на турецьких військових на півночі Сирії.

Щонайменше 33 турецьких військових загинули під час бомабрдування міста Ідліб урядовими військами.

Це останній регіон Сирії, де повстанці утримують великі території.

Удар, як стверджує Туреччина, завдали військово-повітряні сили "сирійського режиму". Головний союзник Сирії Росія заявила, що турецькі військові, які потрапили під вогонь, перебували серед "терористів". Туреччина це заперечує.

Президент Туреччини заявив, що звернувся до російського президент Володимира Путіна з проханням "не заважати" і дати Туреччині самій зробити "те, що необхідно" з сирійським урядом.

Росія і Туреччина перебувають по різні боки у громадянській війні у Сирії. Росія уряд президента Сирії Башара Асада підтримує. Туреччина з ним воює і підтримує кілька груп повстанців.

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