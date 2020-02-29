Копирайт изображения AFP Image caption Представник США в Афганістані Залмай Халілзад і один із засновників "Талібану" Мулла Абдул Гані Барадар потиснули один одному руки

США і радикальний рух "Талібан" уклали угоду, що має запустити мирний процес в Афганістані й покласти край найтривалішій війні в історії американських військ, що забрала десятки тисяч життів і коштувала мільярди доларів.

США сподіваються за допомогою цієї угоди покінчити з двома десятиліттями конфлікту і повернути додому 13 тисяч військових, які перебувають в Афганістані.

Як випливає з угоди, США виведуть війська за 14 місяців, якщо таліби будуть дотримуватися домовленостей. Таліби пообіцяли зі свого боку зробити так, щоб Афганістан більше ніколи не став осередком екстремістських угрупувань.

Після підписання угоди, за словами присутнього на підписанні в Досі держсекретаря Майка Помпео, мають і початися мирні переговори між талібами і афганським урядом.

"США, їхні союзники, і Коаліція завершать виведення решти сил з Афганістану протягом 14-ти місяців після оголошення цієї спільної декларації та укладання угоди між США і "Талібаном", - йдеться в тексті угоди.

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Війська США увійшли до Афганістану майже 19 років тому після терактів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.

Багато спостерігачів називали угоду досить ризикованою для адміністрації президента Дональда Трампа, так як по суті вона легітимізує "Талібан" в очах міжнародної спільноти. Але для мільйонів афганців угода - це шанс на мирне життя після чотирьох десятиліть воєн і міжусобиць.

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Тисячі жертв війни

З 22 лютого в Афганістані протягом тижня діяв "режим зниження рівня насильства". Цей тиждень мав стати перевіркою того, наскільки таліби можуть контролювати свої сили і виконувати взяті на себе зобов'язання після укладення угоди.

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Вашингтон раніше пообіцяв, що якщо семиденне перемир'я буде ефективним, США в найближчій перспективі скоротять військовий контингент в Афганістані до 8,6 тисячі осіб.

За даними ООН, за останні 10 років в Афганістані загинули 35 тисяч мирних жителів, ще 65 тисяч людей отримали поранення.

Влітку минулого року ООН опублікувала звіт, в якому йшлося, що в першій половині 2019 року в результаті дій афганської армії і військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення, ніж від рук "Талібану" і "Ісламської держави".

За даними ООН, з січня по червень минулого року 717 цивільних осіб в Афганістані вбили проурядові сили і війська НАТО, 531 - бойовики антиурядових сил, серед яких таліби і загони "ІД".

Така картина спостерігалася вперше з моменту, коли понад 10 років тому ООН почала підрахунок жертв серед цивільного населення в Афганістані.

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Як проходили переговори?

Прямі переговори США з "Талібаном" почалися ще в 2018 році - після 18 років протистояння. "Талібан" вимагає виведення американських військ і припинення використання території Афганістану в якості бази для місій в інших країнах.

Основний етап переговорів між США і талібами тривав кілька місяців у 2019 році.

Під час переговорів в Досі погодили проєкт договору про мир, який передбачав припинення вогню і виведення з Афганістану іноземних військ.

Однак у вересні сталася серія терактів, скоєних талібами в Кабулі і інших містах, де серед жертв був американський військовий.

Тоді президент США Дональд Трамп наказав припинити переговори з "Талібаном" і скасував підписання мирної угоди.

В кінці листопада він прибув до Афганістану з неоголошеним візитом на День подяки.

Візит Трампа відбувся невдовзі після того, як таліби звільнили двох іноземців - американця Кевіна Кінга і австралійця Тімоті Уикса, яких утримували в полоні з 2016 року.

Тоді Трамп зустрівся зі своїм афганським колегою Ашрафом Гані. Після переговорів з Гані Трамп заявив, що рух "Талібан" прагне укласти мирну угоду.

В середині січня повідомлялося, що таліби передали представнику США документ з пропозиціями щодо встановлення тимчасового режиму припинення вогню в Афганістані терміном від семи до десяти днів. Представник талібів в Катарі підтвердив відновлення переговорів між "Талібаном" і Вашингтоном.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг привітав домовленості США і талібів режим "зниження рівня насильства". За словами генсека НАТО, зниження рівня насильства і угоду між США і талібами відкриває шлях до переговорів між владою Афганістану і "Талібаном".

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Чому складно вести переговори з талібами?

Головна проблема полягає в тому, що таліби принципово відмовляються від переговорів з Кабулом.

Послання президента Афганістану Ашрафа Гані в 2018 році, який запропонував визнати "Талібан" політичним рухом і почати переговори без попередніх умов, демонстративно залишилося без відповіді.

Однак в той же час "Талібан" не може перемогти урядові війська, західний контингент і захопити владу.

Ще одна проблема - організація переговорів з талібами. Окремі групи талібів налаштовані на переговори, в той час як інші, навпаки, виступають проти переговорів.

Попередні переговори між США і талібами в 2015 році припинилися після того, як стало відомо про смерть лідера "Талібану" мулли Омара, що дав згоду на переговорний процес.

У 2013 році спроба переговорів зірвалася, коли таліби підняли прапор руху над своїм офісом в Катарі - це розлютило тодішнього президента Афганістану Хаміда Карзая, який вважав, що це підриває його авторитет.

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