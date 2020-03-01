Праймеріз в США: Джо Байден повернувся в передвиборну гонку

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Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який донедавна вважався фаворитом виборчих перегонів у демократів, здобув свою першу серйозну перемогу. Він з великим відривом переміг на партійних праймеріз в штаті Південна Кароліна.

Це перший з південних штатів, де велике значення має голос афроамериканців та представників іспаномовної громадськості.

Байден набрав 48,4% голосів, випередивши Берні Сандерса на 19,9% та мільярдера Тома Стейера на 11,3%.

Однак до остаточного вибору кандидата Демократичної партії ще далеко. Важливе значення матиме "Супервівторок" 3 березня, коли праймеріз пройдуть одразу у 14 штатах.

У липні прізвище кандидата-суперника Трампа оголосять на з'їзді партії.

За словами кореспондента Російської служби Бі-бі-сі з Вашингтона Кирила Бєлянінова, до початку попередніх виборів 77-річного Джо Байдена вважали лідером гонки серед демократів.

За оцінками соціологів, саме він міг стати найімовірнішим суперником Трампа на виборах у листопаді 2020 року. Попри такі прогнози, перші праймеріз — в Айові, Нью-Гемпширі та Неваді — Байден програв. А перше місце в гонці демократів посів незалежний сенатор Берні Сандерс, якого в США багато хто вважає прихильником соціалістичних поглядів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Берні Сандерс здобув переконливу перемогу в штаті Невада

Під час зустрічі зі своїми прихильниками, Джо Байден заявив, що голосування в Південній Кароліні дало новий старт його виборчої кампанії.

"Всього лише кілька днів тому преса і політологи говорили, що моя кампанія закінчена. Зараз завдяки всім вам, хто підтримує Демократичну партію, ми виграли. І ми знову повернулися до життя!"- сказав він.

Решта претендентів від Демократичної партії — колишній мер міста Саут-Бенд в штаті Індіана Піт Буттіджич, сенатори Елізабет Воррен і Емі Клобушар залишилися далеко позаду фаворитів гонки.

Основною причиною стала демографія штату, де афроамериканці складають значну частину населення. На їх думку, Джо Байден, який став першим в історії США віцепрезидентом при президенті афроамериканського походження, є кращим за інших кандидатів.

Також стало відомо, що мільярдер Том Стейер, який виступав як незалежний кандидат і витратив тільки на телерекламу в штаті Південна Кароліна 22 мільйони доларів, вирішив зняти свою кандидатуру, відмовившись від участі в гонці.

Ще один мільярдер — колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, який не брав участі в попередніх праймеріз, на цей раз не зумів увійти в число лідерів перегонів. Проте у його передвиборному штабі повідомили, що бізнесмен не планує здаватися і візьме участь в наступних праймеріз.

Є одна людина, якій Байден повинен бути особливо вдячний за успіх, — це конгресмен Джеймс Клайберн, впливовий голос у темношкірій спільноті штату, який минулої середи підтримав колишнього віцепрезидента.

Екзитполи показують, що підтримка Клайберна стала важливим фактором приблизно для половини виборців штату — і, ймовірно, однією з причин, чому Байден отримав так багато голосів афроамериканців.

Якщо йому вдасться продемонструвати щось подібне і в інших штатах, він зуміє нав'язати Берні Сандерсу серйозну боротьбу.

Ентоні Зукер, кореспондент BBC в Північній Америці

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