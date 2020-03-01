У Бориса Джонсона народиться п'ята дитина

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його подруга Керрі Саймондс заручені та чекають дитину, повідомив офіційний представник пари.

За його словами, пара дуже рада повідомити громадськості про вагітність Саймондс.

55-річний Джонсон і 31-річна Саймондс - перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в резиденції прем'єрів на Даунінг-Стріт, 10.

Також за останні 173 роки між британським прем'єром і його дружиною (або її чоловіком) не було такої великої різниці у віці - Керрі Саймондс на 24 роки молодша за Бориса Джонсона.

Чинний британський прем'єр був одружений двічі.

З 1987 по 1993 рік - з Алегрою Мостін-Оуен. У 1993 році Джонсон одружився з Мариною Вілер, дочкою журналіста й телеведучого сера Чарльза Вілера.

У вересні 2018 року Джонсон і Вілер оголосили, що давно не живуть разом і перебувають в процесі розлучення. Приблизно тоді ж з'явилися чутки про те, що політик зустрічається з Керрі Саймондс, яка працювала в його штабі на виборах мера Лондона у 2012 році.

У Джонсона і Вілер четверо дітей. За версіями ЗМІ, прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр.

Джонсон у 2019 році під час радіошоу відмовився прямо відповісти на питання про те, скільки у нього дітей.

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