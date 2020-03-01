Зустріч у Мінську: наступний обмін "всіх на всіх" може відбутися в березні

Копирайт изображения UNIAN Image caption Останній обмін відбувся 29 грудня. У білій футболці - колишня полонена "ЛНР" Олена Сорокіна

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську та заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

Як повідомив Офіс президента у Facebook, зустріч відбулася у Мінську.

"Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні", - йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих лідерами Нормандської четвірки в Парижі у грудні 2019 року.

Участь у переговорах також взяли представники української та російської делегацій.

Останній обмін

Останній великий обмін відбувся 29 грудня. В цей день "ДНР" і "ЛНР" передали Україні 76 полонених.

Серед звільнених були українські військові, які перебували в полоні багато років, а також цивільні з Луганська і Донецька.

Київ віддав "ДНР" і "ЛНР" 127 людей, серед яких були ексбійці "Беркуту". Їх звинувачували у вбивствах на Майдані.

Перед тим, у вересні 2019 року обмін за формулою 35 на 35 провели Україна та Росія.

За даними України, у полоні бойовиків все ще перебуває близько 300 людей.

В СІЗО і в'язницях Криму та Росії зараз перебуває близько 90 кримчан, серед яких переважно кримські татари. Дехто з них вже отримали по 15-17 років в'язниці за звинуваченнями в тероризмі. Багатьох з них звинувачують у причетності до ісламістської організації Хізб Ут-Тахрір, забороненої в РФ.

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