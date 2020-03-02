Лідера апокаліптичної секти судитимуть за розповсюдження коронавірусу

Копирайт изображения AFP Image caption Армія Південної Кореї дезінфікує місто Тегу, фото 19 лютого 2020 року

У неділю влада Сеула подали в прокуратуру позовну заяву щодо 12 лідерів секти "Храм скинії свідоцтва Шінь-Чонджу", яких звинувачують у вбивстві, заподіянні шкоди та порушенні закону з контролю за поширенням інфекційних захворювань.

За даними офіційних осіб, спалах захворюваності коронавірусом у цій країні почався з міста Тегу, де послідовники цієї секти заразили один одного в ході здійснення обряду, після чого вірус почав поширюватися по країні.

Як повідомляє кореспондент ВВС в Сеулі Лора Бікер, цей позов демонструє зростаюче обурення в країні щодо цієї релігійної групи, лідер якої називає себе месією.

Влада оглянули всю паству цієї секти - 230 тисяч осіб, - і приблизно 9 тисяч повідомили, що відчувають симптоми коронавірусу. 88-річний лідер секти Лі Ман Хі також здав аналізи на коронавірус, результати поки невідомі.

Тим часом всі католицькі церкви в Південній Кореї в неділю були закриті через поширення вірусу.

Скасували також багато інших громадських заходів, зокрема концерти поп-групи BTS.

Паства католицької церкви в Південній Кореї налічує близько 5,8 млн людей - це одна з найчисленніших конфесій в країні. Богослужіння в 1734 церквах скасовані до 7 березня.

Це небувалий крок за всі 236 років існування католицизму в Південній Кореї.

Багато інших конфесій також скасували свої недільні служби, зокрема, протестантські церкви та буддійські храми.

Після Китаю Південна Корея стала другою країною за кількістю хворих на коронавірус: тут 3 736 хворих, 21 людина померла. Більше половини заражених - послідовники вчення "Храму скинії свідоцтва Шінь-Чонджу".

Що таке "Храм скинії свідоцтва Шінь-Чонджу"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption 88-річний Лі Ман Хі вважає себе "обіцяним пастором", чий прихід ознаменує кінець світу

Релігійна течія, заснована в 1984 році південнокорейським проповідником Лі Ман Хі

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