Копирайт изображения Reuters Image caption Піт Буттіджич

Піт Буттіджич, ексмер міста Саут-Бенд в Індіані і перший відкритий гей серед кандидатів від однієї з провідних партій США, заявив про завершення своєї передвиборної кампанії. Він боровся за право стати кандидатом в президенти від демократів.

Попри успішний початок, в останні тижні його кампанія зменшила темп.

38-річний Буттіджич виграв на перших попередніх внутрішньопартійних виборах в Айові 3 лютого. А минулої неділі в Південній Кароліні він не зміг отримати підтримку достатньої кількості делегатів, які потрібні, щоб домагатися номінації на з'їзді партії.

Про своє рішення Буттіджич оголосив за два дні до "супервівторка", який вважають ключовим днем ​​праймеріз, коли може з'явитися ясність, хто ж з демократів стане суперником Дональда Трампа на виборах цього року.

Звертаючись до прихильників в своєму рідному Саут-Бенді, він говорив про цінності, які збирався просувати, і про те, що заради цих цінностей "на даному етапі перегонів" краще "відійти в сторону", щоб об'єднати партію і націю.

Своє рішення Буттіджич назвав "важким" і пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб забезпечити перемогу демократів на президентських виборах.

Як Буттіджич націлився на Білий дім

Він став одним з найнесподіваніших кандидатів за багато років. Його політичний досвід - пост мера міста Саут-Бенд у штаті Індіана, який займав з 2012-го по січень нинішнього року.

До цього Буттіджич служив у військово-морській розвідці та воював в Афганістані. Він став першим мілленіалом, який вирішив поборотися за Білий дім, і міг би стати наймолодшим кандидатам у президенти.

Після того, як в квітні минулого року він оголосив про свою участь в перегонах, Буттіджич став одним із найбільш упізнаваних політиків передвиборчої кампанії демократів. За цей час він, за даними Федеральної виборчої комісії, зміг зібрати на кампанію 82 млн доларів.

Буттіджич розповів про те, що він гей і уклав шлюб зі своїм партнером в червні 2018 року.

Йому було нелегко отримати підтримку афроамериканських виборців, що і показали результати праймеріз в Південній Кароліні. Політику згадували те, що будучи мером, він звільнив керівника поліції - афроамериканця, а також те, як він розбирався зі справою білого поліцейського, який минулого року застрелив темношкірого чоловіка.

Що далі?

Найважливішим етапом у виборі кандидата вважається "супервівторок". 3 березня в 14 штатах будуть голосувати 1357 делегатів - майже третина від загальної кількості.

Серед тих, хто голосує на праймеріз, будуть і два найбільш населені штати - Каліфорнія і Техас.

В цей день вся картина може змінитися. Берні Сандерс може зміцнити свої позиції та піти у відрив.

В цей же день вперше в списку для голосування буде мільярдер Майкл Блумберг. Від його результатів частково будуть залежати показники Джо Байдена.

Як пише New York Times, вибір демократів тепер звузився до шести кандидатів. І хоча Буттіджич зійшов з дистанції, його кампанія, на думку видання, запам'ятається своїм стрімким злетом: "Мер всього лише четвертого за величиною міста Індіани зміг обійти багатьох сенаторів та губернаторів".

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