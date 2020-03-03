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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Очікується, що вже у середу її розгляне Верховна Рада.

Про це у вівторок ввечері повідомляють одразу кілька джерел у фракції "Слуги народу", а також голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Водночас перед цим на Facebook Окружного адмінсуду Києва з'явилося повідомлення під назвою "Гончарук просить суд заборонити голові ВРУ розглядати питання про його відставку". Сама новина не відкривалася, адже сайт суду "ліг".

Згодом пресслужба уряду заперечила факт заяви.

"Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність Прем'єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах Уряду та сторінках Глави Уряду в соціальних мережах", - йшлося в повідомленні уряду.

Найбільш ймовріним новим прем'єром називають нинішнього віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

Також у партії "Слуга народу" говорять про зміну кількох міністрів, однак решта міністрів можуть залишитися.

Олексія Гончарука призначили прем'єром 29 серпня, він пропрацював на цьому посту шість місяців.

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