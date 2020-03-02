Стати Hugo Boss: чому комік змінив ім’я на Хуго Босс

Копирайт изображения Hugo Boss Twitter Image caption Чоловік вирішив "потролити" відомий бренд через те, що той позивається до невеликих компаній через назву

Британський комік Джо Лісетт офіційно змінив ім'я на Хуго Босс. Так він виступив проти бренду Hugo Boss.

Компанія вибудовує свій імідж навколо слова "бос" і погрожує судом іншим фірмам та навіть благодійним організаціям, у назвах яких є "бос".

"Зрозуміло, що у Hugo Boss ненавидять людей, які використовують їхнє товарне ім'я", - написав Лісетт у Twitter.

"На жаль для них, цього тижня я цілком законно змінив своє ім'я, офійціно я тепер - Гуго Босс", - розповів він й додав фото документа з новим ім'ям.

Пропустити Twitter допис , автор: @joelycett It's clear that @HUGOBOSS HATES people using their name. Unfortunately for them this week I legally changed my name by deed poll and I am now officially known as Hugo Boss. All future statements from me are not from Joe Lycett but from Hugo Boss. Enjoy. (2/2) pic.twitter.com/IlDoCrfmaO — Hugo Boss (@joelycett) 1 березня 2020 р.

За його словами, малі компанії, до яких позивається Hugo Boss, змушені витрачати кошти на юристів і ребрендинг.

Наприклад, фешн-гігант мав претензії до невеликої валійської пивоварні Boss Brewing.

У Hugo Boss пояснили це бажанням уникнути "плутанини" навколо пива Boss and Boss Black та власною торговою маркою.

За даними ЗМІ, листи від юристів Hugo Boss отримувала і благодійна організація DarkGirlBoss.

Вже колишній Джо Ліссет пояснює зміну свого імені: "Я б хотів, щоб вони припинили це робити, адже насправді ніхто нічого не плутає".

"І було б добре, якби вони повернули гроші, пообіцяли припинити (позови), а також непогано, щоб вибачилися", - додав комік.

Він пообіцяв запустити власний бренд як Гуго Босс.

Копирайт изображения Hugo Boss Twitter

Його ім'я вже змінилося на сторінках у Wikipedia і верифікованому Twitter.

Німецький бренд Hugo Boss був заснований у 1924 році, він відомий і тим, що шив уніформу для солдатів та офіцерів Вермахту.

За даними новонареченого Гуго Босса, річний оборот компанії Hugo Boss складає 2,7 млрд доларів.

У самій компанії зміну імені коміка поки що не коментували.

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