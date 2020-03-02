"Космічний сніговик": як зливаються дві зірки

Копирайт изображения UNIVERSITY OF WARWICK/MARK A. GARLICK Image caption Цей об'єкт, як вважають вчені, уторився внаслідок злиття двох "білих карликів", які утворили меншу, але масивнішу зірку

Науковці знайшли у космосі незвичну зірку у формі гігантського сніговика.

Вона більш масивна, ніж наше Сонце, але при цьому її діаметр становить лише дві третини від діаметра Землі.

Дослідники вважають, що цей об'єкт виник внаслідок злиття двох "білих карликів" - зірок, які часто вибухають, перетворюючись на супернову.

Доктор Марк Голландс з Університету Варвіка розповідає, що це відкриття допоможе вченим краще розуміти, як такий процес трапляється.

"Найцікавіший аспект цієї зірки полягає у тому, що вона, схоже, нещодавно не змогла вибухнути як супернова. Не так і багато існує "білих карликів" з такою масою", - відзначає вчений.

За його словами, дослідники все ще не мають достатньо даних про те, які саме зоряні системи перетворюються на наднові.

"Вивчивши цю "невдалу" супернову, а у майбутньому - схожі на неї зірки, ми дізнаємося багато нового про шляхи термоядерного самознищення", - додає доктор Голландс.

"Білий карлик" - це зірка, на яку перетворюються об'єкти, схожі на Сонце, наприкінці свого "життя", коли вичерпується їхнє ядерне паливо.

Вони втрачають майже всю свою атмосферу, й залишається лише дуже гаряче ядро. Важчі атоми у їхній атмосфері "тонуть", а легші залишаються на поверхні. Деякі "білі карлики" мають майже чисту водневу або гелієву атмосферу.

Однак ця зірка, яка отримала назву WDJ0551+4135, має незвично багато вуглецю в атмосфері.

Це можна пояснити лише тим, що свого часу вона утворилася шляхом злиття двох "білих карликів".

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