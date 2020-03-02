Голокост і папа Пій XII. Ватикан відкриває архіви часів Другої світової війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Папа Пій XII очолював Святий престол з 1939 по 1958 роки

У понеділок Ватикан відкрив свої архіви часів Другої світової війни. Дотепер вони трималися у таємниці через підозри, що папа Пій XII, який очолював тоді католицьку церкву, закривав очі на жахи Голокосту.

Пій XII, якого іноді називають "папою Гітлера", займав Святий престол у 1939-1958 роках.

Деякі історики стверджують, що понтифік знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив.

Однак Ватикан наполягає, що Пій XII активно вів негласну роботу для порятунку людей.

Розібратися у тому, що ж було насправді, допоможуть архівні документи, до вивчення яких готові приступити десятки вчених.

Серед них - співробітники вашингтонського музею Голокосту, а також відомий експерт у темі понтифікату Пія XII, професор історії університету Мюнстера Хуберт Вольф.

"Немає сумнівів у тому, що папа знав про масові вбивства євреїв", - цитує Вольфа агентство Франс прес.

Копирайт изображения AFP Image caption Минулого тижня співробітники Ватиканського секретного архіву показали журналістам секцію з документами, що стосуються Пія XII - це мільйони сторінок і сотні папок

За словами глави Ватиканського секретного архіву єпископа Серджіо Пагано, документи, що покривають період Другої світової війни, налічують мільйони сторінок і відсортовані за тематикою у 121 розділ.

Співробітники архіву говорять, що всі місця у приміщенні, призначеному для вивчення документів, заброньовані вченими з різних країн до кінця року.

Друг нацистів або святий?

Папа Пій XII - одна з найбільш суперечливих фігур у новітній історії католицької церкви.

Якщо припущення вчених про його мовчазне потурання винищенню євреїв правильні, це може ще більше похитнути репутацію церкви, яка останнім часом і без того пов'язана зі скандалами, зокрема, педофілією.

Однак рік тому нинішній папа Франциск ухвалив рішення розсекретити архіви, заявивши, що церква не боїться історії.

За його словами, понтифікат Пія XII припав на дуже важкий час, коли доводилося приймати болісні рішення, засновані на загальнолюдській та християнській моралі, які декому можуть здатися не цілком прозорими.

До інтронізації папу Пія XII звали Еудженіо Пачеллі. У 1920-х роках він у сані кардинала був призначений апостольським нунцієм (церковно-дипломатичний пост) до Німеччини, і на його очах до влади там прийшли нацисти.

"Щурячі стежки"

За словами вчених, в архівах Ордена Єзуїтів є кілька документів, у яких Пія XII інформують про створення концтаборів.

Однак відповідей папи на ці послання поки ніхто не бачив.

Копирайт изображения EPA Image caption Карикатура в нацистській газеті СС 1937 року: кардинал Пачеллі обіймає жінку-комуністку

Історик Хуберт Вольф каже, що він з особливим інтересом чекає на можливість прочитати листи послів різних країн, адресовані понтифіку в розпал війни.

У істориків також накопичилося багато питань про одну з так званих "щурячих стежок" - маршрут, організований представниками вищого духовенства католицької церкви для втечі нацистських військових злочинців у країни Південної Америки після закінчення війни.

У 2009 році папа Бенедикт XVI схвалив пропозицію Конгрегації з канонізації святих про присвоєння Пію XII титулу високоповажного.

Зазвичай це перший крок в обряді зарахування до переліку святих.

Однак, як передає з Рима кореспондент BBC News Марк Лоуен, щодо Пія XII ц. процедуру призупинили через його суперечливу роль в роки війни.

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