Коронавірус: як Південна Корея бореться з covid-19 – випуск новин

У випуску новин 2 березня:

Що відбувається в закритому на карантин готелі на іспанському острові Тенеріфе, а також у Південній Кореї - ця країна стала одним із осередків поширення covid-19.

Одне село - троє загиблих. Історії українських військових з Полтавщини, які не повернулись з війни на Донбасі.

Запах терору. Активісти проти відкриття магазину парфумів у московському будинку, де під час Сталінського терору розстрілювали людей.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!