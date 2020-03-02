Коронавірус: як Південна Корея бореться з covid-19 – випуск новин
У випуску новин 2 березня:
- Що відбувається в закритому на карантин готелі на іспанському острові Тенеріфе, а також у Південній Кореї - ця країна стала одним із осередків поширення covid-19.
- Одне село - троє загиблих. Історії українських військових з Полтавщини, які не повернулись з війни на Донбасі.
- Запах терору. Активісти проти відкриття магазину парфумів у московському будинку, де під час Сталінського терору розстрілювали людей.
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