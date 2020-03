Apple погодилася заплатити $500 млн за сповільнення айфонів

Копирайт изображения Unsplash

Компанія Apple погодилася заплатити штраф за навмисне сповільнення старих моделей айфонів.

Колективний позов проти Apple ще у 2017 році подали власники смартфонів iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus та SE.

Остаточний розмір штрафу складатиме до 500 мільйонів доларів.

Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей смартфонів, виникали у користувачів упродовж багатьох років, проте компанія офіційно визнала цей факт тільки у 2017 році.

Представники Apple пояснювали, що такий крок був необхідним: адже з роками акумулятори айфонів "зношуються" і аби продовжити пристроям життя, їх і доводиться частково сповільнювати.

"Ми прагнемо забезпечити своїх користувачів найкращими можливостями, зокрема поліпшити загальну продуктивність і продовжити термін служби пристроїв. Літієві батареї з часом стають занадто слабкими для того, щоб підтримувати активну роботу смартфона на холоді й при слабкому заряді", - заявляли в Apple.

Натомість частина користувачів трактувала такий підхід інакше: за їхніми словами, навмисно сповільнюючи роботу старих телефонів, Apple стимулює їх купувати нові моделі.

Минулого місяця через сповільнення айфонів з Apple стягнули штраф у розмірі 27 мільйонів доларів у Франції. Місцевий регулятор дійшов висновку, що компанія мала попередити своїх користувачів про сповільнення їхніх пристроїв, а оскільки тривалий час цього не робила, то має заплатити штраф.

До цього Apple заплатила 10 мільйонів доларів штрафу в Італії.

Apple досі сповільнює старі айфони?

Так, але тепер - відтоді, як визнала існування цієї практики у 2017 році, - цього не приховує. Йдеться про такі моделі айфонів:

iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7 і 7 Plus

iPhone 8 і 8 Plus з операційною системою iOS 12.1 або більш пізніми версіями

iPhone X з iOS 12.1 або більш пізніми версіями

Функція часткового сповільнення вмикається лише тоді, коли акумулятор пристрою починає "зношуватися".

