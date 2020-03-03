Нетаньяху оголосив про перемогу на виборах в Ізраїлі

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Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху оголосив про свою перемогу на виборах в Ізраїлі.

Згідно з результатами екзит-полів, його партія "Лікуд" набирає 30,9%. Опозиційний блок "Кахоль-Лаван" - 23,6%.

Незабаром після публікації перших результатів опитувань, що проводилися на виході з виборчих дільниць, прем'єр Ізраїлю оприлюднив у своєму твіттері фотографію, де він сидить за столом в оточенні прихильників.

"Величезна перемога для Ізраїлю", - йдеться у підписі до фото.

Трохи згодом Нетаньяху повідомив, що вже домовився про зустріч із лідерами інших правих та релігійних партій для перемовин про формування коаліції та уряду.

"Це велика перемога правого табору на чолі з "Лікуд". Ми пройшли через кілька непростих електоральних кампаній, й настав час припинити череду виборів і сформувати уряд", - заявив Нетаньяху.

Вибори, які пройшли у понеділок, - вже третє за рік голосування в Ізраїлі.

За результатами двох попередніх жоден із партійних лідерів так і не зміг сформувати в парламенті коаліційну більшість.

Не все просто і цього разу. Якщо екзит-поли правильно відображають підсумки голосування, то "Лікуд" отримає у парламенті 36-37 місць, тоді як її противники з лівоцентристської партії "Кахоль-Лаван"- 32-33 місця.

За прогнозами, разом із союзниками по правоцентристському блоку в Нетаньяху зрештою буде 60 місць в парламенті, а для формування більшості необхідно принаймні 61 крісло.

Втім, не виключений і варіант, що Нетаньяху вдасться переманити на бік майбутньої коаліції ще кількох людей.

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Результати екзит-полів для багатьох стали сюрпризом, оскільки попередні опитування, які проходили до голосування, свідчили про рівні шанси обох кандидатів, а отже - про черговий глухий кут і можливість проведення ще одних, четвертих виборів.

Основний суперник Нетаньяху, лідер "Кахоль-Лаван" Бені Ганц не визнав своєї поразки, але зауважив, що не задоволений результатами екзит-полів.

"Розумію і поділяю ваше розчарування й біль, оскільки це не той результат, якого ми хотіли", - сказав Ганц.

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