Як коронавірус поширюється планетою. Карта
- 3 березня 2020
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Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|89 527
|3 056
Подивитися розбивку по країнах
|Країна
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 174
|2 915
|Південна Корея
|4 212
|22
|Італія
|1 689
|35
|Іран
|1 501
|66
|Круїзне судно Diamond Princess
|706
|6
|Японія
|254
|6
|Німеччина
|150
|Сiнгапур
|108
|1
|Франція
|100
|2
|США
|62
|Кувейт
|56
|Бахрейн
|47
|Іспанія
|45
|Таїланд
|43
|1
|Британія
|36
|Австралія
|33
|1
|Малайзія
|24
|Швейцарія
|24
|Ірак
|21
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|20
|Канада
|19
|Норвегія
|19
|В'єтнам
|16
|Швеція
|14
|Нідерланди
|13
|Ізраїль
|10
|Австрія
|10
|Ліван
|10
|Хорватія
|8
|Сан-Марино
|8
|Бельгія
|8
|Греція
|7
|Фінляндія
|6
|Оман
|6
|Індія
|5
|Мексика
|5
|Данія
|4
|Пакистан
|4
|Фiлiппiни
|3
|1
|Азербайджан
|3
|Румунія
|3
|Грузія
|3
|Катар
|3
|Алжир
|3
|Чехія
|3
|Бразилія
|2
|Росія
|2
|Єгипет
|2
|Індонезія
|2
|Ісландія
|2
|Португалія
|2
|Камбоджа
|1
|Нова Зеландія
|1
|Непал
|1
|Шрі-Ланка
|1
|Еквадор
|1
|Монако
|1
|Республіка Македонія
|1
|Ірландія
|1
|Естонія
|1
|Литва
|1
|Білорусь
|1
|Афганістан
|1
|Нігерія
|1
|Вірменія
|1
|Домініканська Республіка
|1
|Люксембург
|1
|Йорданія
|1
|Туніс
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 03.03.2020, 5:30:00 GMT+2