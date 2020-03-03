Як коронавірус поширюється планетою. Карта

Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р.

Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн

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Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 89 527 3 056

Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10

Подивитися розбивку по країнах Країна Випадків Померли Китай 80 174 2 915 Південна Корея 4 212 22 Італія 1 689 35 Іран 1 501 66 Круїзне судно Diamond Princess 706 6 Японія 254 6 Німеччина 150 Сiнгапур 108 1 Франція 100 2 США 62 Кувейт 56 Бахрейн 47 Іспанія 45 Таїланд 43 1 Британія 36 Австралія 33 1 Малайзія 24 Швейцарія 24 Ірак 21 Об'єднанi Арабськi Емiрати 20 Канада 19 Норвегія 19 В'єтнам 16 Швеція 14 Нідерланди 13 Ізраїль 10 Австрія 10 Ліван 10 Хорватія 8 Сан-Марино 8 Бельгія 8 Греція 7 Фінляндія 6 Оман 6 Індія 5 Мексика 5 Данія 4 Пакистан 4 Фiлiппiни 3 1 Азербайджан 3 Румунія 3 Грузія 3 Катар 3 Алжир 3 Чехія 3 Бразилія 2 Росія 2 Єгипет 2 Індонезія 2 Ісландія 2 Португалія 2 Камбоджа 1 Нова Зеландія 1 Непал 1 Шрі-Ланка 1 Еквадор 1 Монако 1 Республіка Македонія 1 Ірландія 1 Естонія 1 Литва 1 Білорусь 1 Афганістан 1 Нігерія 1 Вірменія 1 Домініканська Республіка 1 Люксембург 1 Йорданія 1 Туніс

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я