Як коронавірус поширюється планетою. Карта

  • 3 березня 2020

Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р.

Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн

Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих
89 527 3 056
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Країна Випадків Померли
Китай 80 174 2 915
Південна Корея 4 212 22
Італія 1 689 35
Іран 1 501 66
Круїзне судно Diamond Princess 706 6
Японія 254 6
Німеччина 150
Сiнгапур 108 1
Франція 100 2
США 62
Кувейт 56
Бахрейн 47
Іспанія 45
Таїланд 43 1
Британія 36
Австралія 33 1
Малайзія 24
Швейцарія 24
Ірак 21
Об'єднанi Арабськi Емiрати 20
Канада 19
Норвегія 19
В'єтнам 16
Швеція 14
Нідерланди 13
Ізраїль 10
Австрія 10
Ліван 10
Хорватія 8
Сан-Марино 8
Бельгія 8
Греція 7
Фінляндія 6
Оман 6
Індія 5
Мексика 5
Данія 4
Пакистан 4
Фiлiппiни 3 1
Азербайджан 3
Румунія 3
Грузія 3
Катар 3
Алжир 3
Чехія 3
Бразилія 2
Росія 2
Єгипет 2
Індонезія 2
Ісландія 2
Португалія 2
Камбоджа 1
Нова Зеландія 1
Непал 1
Шрі-Ланка 1
Еквадор 1
Монако 1
Республіка Македонія 1
Ірландія 1
Естонія 1
Литва 1
Білорусь 1
Афганістан 1
Нігерія 1
Вірменія 1
Домініканська Республіка 1
Люксембург 1
Йорданія 1
Туніс

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Останнє оновлення: 03.03.2020, 5:30:00 GMT+2

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