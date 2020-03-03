Копирайт изображения Getty Images Image caption Праймеріз, які проходять 3 березня у 14 штатах США, можуть виявити людину, яка стане конкурентом Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді

У США почався "супервівторок". Сотні тисяч американців сьогодні прийдуть на виборчі дільниці, аби віддати голос за людину, яка, на їхню думку, має представляти їхню партію - Демократичну або Республіканську - на президентських виборах цього року.

У республіканців праймеріз пройдуть в 11 штатах, проте жодної інтриги на них немає. Дональд Трамп користується підтримкою приблизно 90% прихильників партії, і його супернику - ексгубернатору Массачусетса Біллу Велду - перемогу не пророкують в жодному зі штатів.

У демократів праймеріз відбудуться у 14-ти штатах в умовах жорсткої боротьби чотирьох кандидатів.

Це сенатор Берні Сандерс, який називає себе "демократичним соціалістом" і поки що є лідером у перегонах, ексвіцепрезидент США та "знавець України" Джо Байден, мільярдер та ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг та сенаторка Елізабет Воррен, яка є менш радикальною за Берні Сандерса, але також представляє ліволіберальне крило партії.

"Супервівторок", коли голосують найбільш населені штати Каліфорнія та Техас, вважається вирішальним у визначенні фаворита праймеріз, який і стане суперником Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді.

Розповідаємо детально про передвиборчі платформи кожного з чотирьох кандидатів, зокрема щодо конфлікту України з Росією.

Чому цей день важливий?

Сезон праймеріз та кокусів у США почався в лютому і триватиме до червня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фаворитом перегонів серед демократів напередодні супервівторка був Берні Сандерс. За нього масово голосували молоді прихильники партії

На праймеріз та кокусах (партійних зібраннях) прихильники демократів голосують за певного кандидата, і той отримує за підсумками цього голосування певну кількість делегатів на конвенції (з'їзді) Демократичної партії США, який пройде у липні і обере офіційного кандидата партії - суперника Дональда Трампа.

За кожним штатом закріплена певна кількість делегатів на цьому з'їзді, зазвичай, у відповідності до частки населення цього штату серед населення країни.

Існує прохідний бар'єр у 15% і місця делегатів від штату розподіляються лише серед кандидатів, які досягли цієї позначки, інші не отримують нічого.

Мета кожного з кандидатів - отримати щонайменше 1991 з 3979 місць делегатів на конвенції партії, тобто більшість.

Під час "супервівторка" розподілятимуть місця 1357 делегатів або 34% від їхньої кількості, тому це найважливіший день у сезоні праймеріз.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Берні Сандерс (другий праворуч), ексвіцепрезидент Джо Байден (перший праворуч), сенаторка Елізабет Воррен та екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг (перший ліворуч) змагаються сьогодні за симпатії демократів

У лютому праймеріз та кокуси відбулися у чотирьох штатах - Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Каролині. Переможцем у двох з них став Берні Сандерс, в Айові переміг 38-річний відкритий гей та ветеран Афганістану Піт Буттіджидж, а в Південній Каролині - Джо Байден.

Втім, на початку березня Піт Буттіджидж та сенаторка Емі Клобушар, які представляють помірковане крило демократів, вийшли з перегонів. Таким чином вони збільшили шанси Джо Байдена у боротьбі з Берні Сандерсом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Піт Буттіджидж (ліворуч) та сенаторка Емі Клобушар (праворуч) вийшли з перегонів напередодні "супервівторка" і збільшили шанси Джо Байдена (у центрі) на перемогу. Емі Клобушар підтримала Байдена публічно

Праймеріз відбуваються шляхом вкидання бюлетенів в урни для голосування або шляхом голосування за допомогою виборчих машин.

Перші результати з'являться після 2:00 середи за київським часом.

Хто і в яких штатах переможе?

Каліфорнія

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Народна назва штату: "Золотий штат"

Населення: понад 39 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 415

Каліфорнія - це найпотужніший штат США за економічними показниками, його ВВП перевищує показники ВВП таких країн як Франція та Британія.

Водночас це дуже важливий штат для демократів, з 1992 року їхні кандидати завжди перемагали тут на президентських виборах.

Концентрація виборців латиноамериканського, афроамериканського та азійського походження забезпечує демократам суттєву перевагу.

Згідно з агрегатором опитувань 270 to Win, найбільші шанси виграти має Берні Сандерс, за якого були готові проголосувати 34% симпатиків демократів.

Джо Байден бореться за друге місце з Елізабет Воррен, обоє мають по 15% симпатиків.

Техас

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Народна назва штату: "Штат самотньої зірки"

Населення: 29 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 228

Техас - другий за економічними показниками штат США, відомий своєю роллю у нафтовій індустрії та тваринництві. Його ВВП перевищує ВВП таких країн як Росія та Канада.

З 1980 року вважається традиційним бастіоном республіканців, але останнім часом демократи інтенсивно намагаються подолати цю монополію, зокрема, завдяки демографічному фактору.

32% населення Техасу у 2018 році складали американці латиноамериканського походження, чимало яких віддають перевагу демократам.

Під час адміністрації Трампа вони стали частіше голосувати на виборах. Якщо 2014 року на проміжних виборах лише 24,4% таких виборців прийшли на дільниці, то вже 2018 року - 46,9%.

Згідно з даними агрегатора опитувань 270 to Win, лідером перегонів у штаті є Берні Сандерс з 30% симпатиків серед місцевих демократів, у Джо Байдена - 21%. Третє місце може вибороти Майкл Блумберг.

Північна Каролина

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Народна назва штату: "Штат змазаних дьогтем п'ят"

Населення: 10 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 110

Північна Каролина - центр американської тютюнової індустрії. Понад 20% населення складають афроамериканці, значна частина з яких симпатизує демократам.

Втім, президентські вибори 2012 та 2016 років тут вигравали з невеликою перевагою республіканці.

Згідно з даними агрегатора опитувань 270 to Win, Берні Сандерс трохи випереджає тут Джо Байдена. Третє місце у штаті може посісти Майкл Блумберг.

Вірджинія

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Вірджинії народилися вісім з 45 президентів США, тому штат іноді називають "Мати президентів". У цьому маєтку Монтічелло, який є пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, жив третій президент США Томас Джефферсон

Народна назва штату: "Мати президентів"

Населення: 8,5 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 99

У Вірджинії народилися вісім з 45 президентів США, тому штат іноді називають "Мати президентів".

З 2008 року штат кілька разів голосував на президентських виборах за демократів.

На цьогорічних праймеріз демократів у штаті йде жорстка боротьба між Сандерсом, Байденом та Блумбергом. Фаворита визначити важко.

Массачусетс

Копирайт изображения Getty Images Image caption Завдяки наявності провідних університетів світу Массачусетс вважають інтелектуальним центром нації. На фото - Гарвардський університет

Народна назва штату: "Штат заток"

Населення: 7 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 91

Массачусетс часто називають інтелектуальним центром американської нації. Зокрема, тут розташований Гарвардський університет та Массачусетський технологічний інститут, що належать до найпрестижніших вишів планети.

На президентських виборах з 1988 року тут постійно перемагають кандидати демократів.

Лідерами симпатій місцевих демократів є Берні Сандерс та Елізабет Воррен, яка є сенаторкою від Массачусетсу. Якщо вона програє Сандерсу в цьому штаті, це буде болюча поразка.

У Массачусетсі також мешкає Майкл Блумберг, і тут за нього агітує відомий актор Майкл Дуглас. Втім, згідно з опитуванням 270 to win, на пана Блумберга очікує лише третє місце.

Міннесота

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Народна назва штату: "Земля 10 тисяч озер"

Населення: 5,6 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 75

Штат Міннесота відомий своєю розвинутою індустрією та молочному тваринництву - саме тому склянка молока є символом штату. Також він вирізняється через демографічний склад, адже понад половина населення - нащадки переселенців з Німеччини, Норвегії та Швеції.

З 1976 року на президентських виборах тут завжди перемагали демократи.

Лідером симпатій мешканців Міннесоти на цьогорічних праймеріз тривалий час була сенаторка від штату Емі Клобушар.

Але 2 березня вона вийшла з перегонів і публічно підтримала Джо Байдена. Тож, можливо, саме він буде переможцем, а Берні Сандерс, згідно з опитуваннями, може розраховувати на друге місце.

Колорадо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каплиця Військово-повітряних сил США - один із символів Колорадо

Народна назва штату: "Сторічний штат"

Населення: 5,7 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 67

Штат Колорадо колись був республіканським бастіоном. Але міграція з інших штатів та країн різко збільшила його населення, а політичні вподобання мешканців змінилися на користь демократів.

З 2008 року Колорадо голосує за демократів.

Згідно з даними агрегатора 270towin, майже напевно переможцем на праймеріз тут буде Берні Сандерс, а друге місце може отримати сенаторка Елізабет Воррен.

Теннессі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вид на Капітолій штату Теннессі

Народна назва штату: "Штат добровольців"

Населення: 6,8 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 64

Теннессі - штат, відомий своєю роллю у сільському господарстві, зокрема тваринництві і вирощуванні бавовни.

З 2000 року штат на президентських виборах безперервно голосує за республіканців.

Згідно з даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight, Джо Байден має серед місцевих демократів 25% прихильників, Берні Сандерс - 20%.

У 2016 році Сандерс програв цей штат Гілларі Клінтон, тож не буде дивним, якщо він знову обійме лише другу позицію.

Взагалі, явка на виборах у цьому штаті 2016 року була однією з найменших по країні.

Алабама

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Народна назва штату: "Штат бавовни"

Населення: 4,9 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 52

Алабама - частина американського "Біблійного поясу" - південних штатів США, де багато релігійних американців з протестантських конфесій.

Останні 40 років штат голосує на президентських виборах за республіканців.

У перемозі Джо Байдена в цьому штаті мало хто сумнівається. Він популярний серед афроамериканців, які складають значну частину прихильників демократів у штаті, а також користується підтримкою місцевих лідерів демократів.

Оклахома

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Золотий буровик" - монумент-символ Оклахоми

Народна назва штату: "Штат поселенців"

Населення: 4 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 37

Оклахома є центром авіаіндустрії та нафтогазовидобутку, тому одним з символів штату є "Золотий буровик".

На президентських виборах цей штат останні 50 років підтримує республіканців.

Згідно з лютневим опитуванням Sooner, лідером перегонів на праймеріз серед демократів в Оклахомі був Джо Байден, а йому на п'яти наступав Майкл Блумберг.

З іншого боку, місцеві мешканці занепокоєні наслідками використання фрекінгу під час видобутку нафти та газу для довкілля, і це може сприяти Берні Сандерсу та Елізабет Воррен. Вони хочуть заборонити фрекінг.

Арканзас

Копирайт изображения Getty Images Image caption Арканзас - батьківщина Білла Клінтона. Він єдиний демократ, якому тут вдалося перемогти на виборах за останні 40 років

Народна назва штату: "Земля можливостей"

Населення: 3 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 31

Цей штат не має суттєвого значення для демократів. Арканзас майже завжди голосував за республіканців на президентських виборах останні 40 років, лише двічі віддав свої голоси демократу Біллу Клінтону, який народився тут.

Згідно з опитуванням Talk Business & Politics/Hendrix College, у лютому найбільше шансів на перемогу тут мав Майкл Блумберг.

Джо Байден та Берні Сандерс наступали йому на п'яти.

Юта

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Народна назва штату: "Штат мормонів" або "Штат вуликів"

Населення: 3,2 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 29

Штат Юта найбільше відомий у світі завдяки громаді мормонів, яка складає тут 55% населення, розвинутій аерокосмічній індустрії та фантастичним гірським пейзажам.

Також це "наймолодший" штат у США, адже середній вік мешканця Юти - 31 рік.

Останні 50 років штат голосує на президентських виборах за кандидатів-республіканців.

Згідно з даними агрегатора опитувань 270 to Win, перше місце, скоріше за все, дістанеться Берні Сандерсу, а друге - Майклу Блумбергу. Джо Байдена немає у трійці фаворитів місцевих демократів.

Мен

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Народна назва штату: "Сосновий штат"

Населення: 1,3 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 24

Штат Мен відомий як популярне туристичне місце для американців з атлантичного узбережжя, тому його ще називають "Землею канікул".

З 1992 року у Мені безперервно перемагали на президентських виборах демократи.

Згідно з даними агрегатора опитувань FiveThirtyEight, симпатиків Берні Сандерса серед демократів у штаті Мен станом на 2 березня було приблизно 31%. Джо Байден був на другому місці з понад 21%.

Явка на праймеріз очікується високою, оскільки в цей же день проходить референдум щодо відхилення релігійних та філософських заперечень проти щеплень.

Вермонт

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Народна назва штату: "Штат зеленої гори"

Населення: 0,6 млн

Кількість делегатів на з'їзді демократів: 16

Вермонт - один з найменш населених та найменших за площею штатів США, відомий як центр зимового туризму та виробництва кленового сиропу.

Це штат, від якого Берні Сандерс обирався членом Палати представників Конгресу США з 1991 року і сенатором з 2007 року. Також він був мером невеликого міста Берлінгтон у цьому штаті у 1980-х.

Тож не дивно, що тут очікується саме його перемога.

Згідно з опитуванням Громадського радіо Вермонта у лютому 2020 року 64% вермонтців позитивно ставилися до Берні Сандерса, а серед місцевих прихильників демократів 51% бажали голосувати за нього.

Такому вибору сприяє й те, що 30% вермонтців занепокоєні проблемами економіки та зайнятості, попри невелике безробіття у штаті.

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