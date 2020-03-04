Копирайт изображения Офіс президента Image caption Президент Зеленський хвалив Дениса Шмигаля, ще коли той очолював держадміністрацію Івано-Франківщині

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду прем'єра. За це рішення проголосував 291 депутат.

Це рішення підтримала фракція "Слуга народу" та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Перед цим український парламент відправив у відставку Олексія Гончарука, що тягне за собою відставку всього складу уряду.

Після призначення пан Шмигаль має подати своїх кандидатів на посади в уряді, окрім президентської квоти - МЗС та Міноборони.

Усі урядовці продовжують виконувати обов'язки до призначення нових. Очікується, що в середу парламент призначить частину нових міністрів, а інші міністерства деякий час матимуть в.о. керівників.

"Реформи потрібні на вчора, результат - на сьогодні"

"Попередній уряд робив усе можливе, але Україні потрібен уряд, який зробить неможливе", - сказав під час виступу з парламентської трибуни Володимир Зеленський.

Сам Денис Шмигаль, звертаючись до депутатів перед своїм призначенням, пообіцяв продовжити реформування країни і серед своїх пріоритетів назвав децентралізацію, створення сприятливого інвестиційнго клімату, розбудову промисловості, аграрного сектору, покращення якості медицини, освіти і зміцнення нацбезпеки та оборони.

"Більшість мого оточення вчора, слухаючи новини, запитували мене: "Навіщо тобі це треба? Тебе вітати чи співчувати тобі?". Посада прем'єра - не просто честь, це величезна відповідальність".

"Є різні причини, чому я тут: економічне падіння, стан промисловості, бюджетна криза, медицина, соціальний захист і головне - рівень добробуту громадян. Але сьогодні в нас немає часу на запитання "Хто винен?", треба відповідати на питання "Що робити?". Реформи потрібні на вчора, результат - на сьогодні", - сказав новопризначений голова уряду.

Також він пообіцяв незабаром представити програму діяльності нового Кабінету міністрів.

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Уряд Олексія Гончарука мав до жовтня імунітет на звільнення (4 жовтня 2019 року парламент ухвалив програму дій його уряду, після чого він рік не міг розглядати питання про його звільнення ), проте експрем'єр сам написав заяву про відставку. У середу зранку документ оприлюднили кілька депутатів від "Слуги народу".

Новопризначений прем'єр Денис Шмигаль упродовж місяця працював в уряді Гончарука. На початку лютого він став віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад та територій, замінивши Альону Бабак.

Перед цим пів року був керівником Івано-Франківської облдержадміністрації і, як казав сам Гончарук, показав успіхи в роботі, зокрема, в напрямку децентралізації.

Що відомо про Шмигаля

Денису Шмигалю 44 роки, він народився і навчався у Львові. Освіту отримав у Львівській політехніці, згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також відомо, що свого часу він стажувався і навчався за кордоном за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

З 1995 по 2005 роки працював у бізнесі, а у 2009 пішов на державну службу до Львівської облдержадміністрації, де керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

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Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

За кілька років звільнився і пішов на посаду віцепрезидента компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

У 2018 Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС - найбільшого в Івано-Франківській області виробника електроенергії. Це підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова. Саме тому в ЗМІ Шмигаля інколи називають "людиною Ахметова".

Сам Шмигаль це заперечує.

"Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто", - розповідав він нещодавно в інтерв'ю "Укрінформу" і додавав, що максимальний рівень його зустрічей у структурах Ахметова - керівник "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук і керівник ДТЕК Максим Тімченко.

"А акціонера ДТЕК я бачив, як і всі, тільки по телевізору", - наголошував Денис Шмигаль.

Згідно з декларацією пана Шмигаля, у холдингу ДТЕК за 2018 рік він заробив 3,5 мільйони гривень. Родина мала в готівці 115 тисяч доларів.

Дружина пана Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.

У серпні 2019 року, вже за президентства Зеленського, він став головою Івано-Франківської облдержадміністрації.

А на початку лютого саме Денис Шмигаль замінив Альону Бабак на посаді міністра розвитку громад та територій.

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Це була перша відставка в уряді Гончарука, не позбавлена скандальності. Сама пані Бабак тоді звинувачувала "корупціонерів з будівельної галузі", які нібито пролобіювали її звільнення. Щоправда, жодної критики на адресу свого наступника Шмигаля вона не озвучувала.

Його ж, тим часом, не просто призначили, а й підвищили у статусі до віце-прем'єра.

Просування "нового обличчя"?

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Спікери партії "Слуга народу" і сам президент Зеленський позитивно висловлювалися про Дениса Шмигаля.

Зеленський наприкінці минулого року, ще коли Шмигаль працював на Івано-Франківщині, хвалив його звіти: "На жаль, не всі голови облдержадміністрацій звітували на такому високому якісному рівні".

Згодом керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ICTV за кілька днів до зміни прем'єра називав призначення Шмигаля в ОДА, а потім в уряд "дуже вдалим".

"За короткий термін він показав якісно новий підхід до роботи", - наголошував тоді Корнієнко.

"Це простий приклад, як нове обличчя у політиці показало себе і просувається далі", - додавав голова "Слуги народу".

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