"Перший випадок, ви серйозно?" Що кажуть у Чернівцях, де виявили коронавірус

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так вже дезінфікують транспорт в іншому місті Західної України - Львові, 2 жовтня.

У вівторок в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Йдеться про чоловіка з Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії.

Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.

Зараз стан чоловіка стабільний, проте, де саме його лікують, у міністерстві здоров'я не розповідають. У відомстві кажуть, що людей, з якими він контактував, небагато, й всі вони наразі перебувають у самоізоляції. Дружина хворого теж вдома, симптомів хвороби у неї немає.

Мер Чернівців Олексій Каспрук каже, що ситуація в місті під контролем. А що про це думають жителі Чернівців, чи є там паніка?

"Сподіваюсь, полиці не спорожніють"

Деякі чернівчани зізнаються, що звістка про коронавірус їх не надто здивувала.

"Ви серйозно вірите, що це перший в Україні випадок?! Ну, не будьте такими наївними. Це перший офіційно зафіксований випадок. Їх сотні, вже давно завезені на Закарпаття та інші області Західної України", - написала на своїй сторінці чернівчанка Людмила Рогова.

У ЗМІ вже фігурує інформація про спалах коронавірусу в Італії, а в Чернівців та області добре налагоджені зв'язки з цією країною.

Чимало жителів регіону їздять до Італії на заробітки, український кордон щодня перетинають буси з італійськими товарами.

У румунське місто Сучава, що всього у 60 кілометрах від Чернівців, регулярно прибувають лоукост-рейси з Італії.

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На українсько-румунському кордоні в людей, які казали, що прилетіли з Італії до Сучави міряли температуру, а чернівчанці Марині, яка також нещодавно повернулася з Аппенін, через три дні після польоту телефонували із Румунії. Запитували про самопочуття, чи немає в жінки ознак грипу.

Максим із Чернівців у розмові з позаштатною кореспонденткою BBC розповів, що причин для паніки не бачить.

"Якщо вчасно звернутися до лікарів за консультацією чи допомогою, то шанси вилікуватися великі", - міркує чоловік.

Чернівчанка Христина твердить, що не вірить, що українцям дають правдиву інформацію про коронавірус: "Мені страшно, звичайно, інформацію про вірус дізнаюся з телебачення й інтернету. Але чомусь не вірю, що нам розказують всю правду. Потрібно просто бути дуже уважними. Сподіваюсь, полиці в магазинах тепер не спорожніють".

Коронавірус: скільки одужали і як лікуватимуть

Станом на 3 березня у світі зафіксували понад 90 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з них понад три тисячі - летальні. Повністю одужали 48 тисяч людей.

Епіцентром розповсюдження хвороби стало китайське місто Ухань. Звідти вірус розповсюдився по всьому світу - він вже є в США, Ірані, Японії і багатьох країнах Європи.

Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р. Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн Прогорніть, щоб побачити карту Загальна кількість підтверджених випадків Загальна кількість померлих 89 527 3 056 Випадків 100 000 10 000 1 000 100 10 Подивитися розбивку по країнах Країна Випадків Померли Китай 80 174 2 915 Південна Корея 4 212 22 Італія 1 689 35 Іран 1 501 66 Круїзне судно Diamond Princess 706 6 Японія 254 6 Німеччина 150 Сiнгапур 108 1 Франція 100 2 США 62 Кувейт 56 Бахрейн 47 Іспанія 45 Таїланд 43 1 Британія 36 Австралія 33 1 Малайзія 24 Швейцарія 24 Ірак 21 Об'єднанi Арабськi Емiрати 20 Канада 19 Норвегія 19 В'єтнам 16 Швеція 14 Нідерланди 13 Ізраїль 10 Австрія 10 Ліван 10 Хорватія 8 Сан-Марино 8 Бельгія 8 Греція 7 Фінляндія 6 Оман 6 Індія 5 Мексика 5 Данія 4 Пакистан 4 Фiлiппiни 3 1 Азербайджан 3 Румунія 3 Грузія 3 Катар 3 Алжир 3 Чехія 3 Бразилія 2 Росія 2 Єгипет 2 Індонезія 2 Ісландія 2 Португалія 2 Камбоджа 1 Нова Зеландія 1 Непал 1 Шрі-Ланка 1 Еквадор 1 Монако 1 Республіка Македонія 1 Ірландія 1 Естонія 1 Литва 1 Білорусь 1 Афганістан 1 Нігерія 1 Вірменія 1 Домініканська Республіка 1 Люксембург 1 Йорданія 1 Туніс Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

В Україні для пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України. У Києві - шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин.

У випадку поганого самопочуття в міністерстві охорони здоров'я радять спочатку звертатися до сімейного лікаря.

"Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи", - розповів "Лівому берегу" заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко.

Як зменшити ризик інфікування? Слідувати рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.

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Також варто утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

За даними ВООЗ, 80% інфікованих коронавірусом видужують, не потребуючи спеціального лікування.

Один з шести інфікованих коронавірусом може мати серйозні ускладнення, найпоширенішим є пневмонія. У зоні ризику - люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби. Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від корнавірусу.

За попередніми підрахунками вчених, помирає близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зафіксовано у китайській провінції Хубей. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.

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