"Перший випадок, ви серйозно?" Що кажуть у Чернівцях, де виявили коронавірус
- 3 березня 2020
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У вівторок в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус. Йдеться про чоловіка з Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії.
Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.
Зараз стан чоловіка стабільний, проте, де саме його лікують, у міністерстві здоров'я не розповідають. У відомстві кажуть, що людей, з якими він контактував, небагато, й всі вони наразі перебувають у самоізоляції. Дружина хворого теж вдома, симптомів хвороби у неї немає.
Мер Чернівців Олексій Каспрук каже, що ситуація в місті під контролем. А що про це думають жителі Чернівців, чи є там паніка?
- В Україні є перший хворий на коронавірус
- Як перевіритися на коронавірус?
- Як коронавірус поширюється планетою. Карта
"Сподіваюсь, полиці не спорожніють"
Деякі чернівчани зізнаються, що звістка про коронавірус їх не надто здивувала.
"Ви серйозно вірите, що це перший в Україні випадок?! Ну, не будьте такими наївними. Це перший офіційно зафіксований випадок. Їх сотні, вже давно завезені на Закарпаття та інші області Західної України", - написала на своїй сторінці чернівчанка Людмила Рогова.
У ЗМІ вже фігурує інформація про спалах коронавірусу в Італії, а в Чернівців та області добре налагоджені зв'язки з цією країною.
Чимало жителів регіону їздять до Італії на заробітки, український кордон щодня перетинають буси з італійськими товарами.
У румунське місто Сучава, що всього у 60 кілометрах від Чернівців, регулярно прибувають лоукост-рейси з Італії.
На українсько-румунському кордоні в людей, які казали, що прилетіли з Італії до Сучави міряли температуру, а чернівчанці Марині, яка також нещодавно повернулася з Аппенін, через три дні після польоту телефонували із Румунії. Запитували про самопочуття, чи немає в жінки ознак грипу.
Максим із Чернівців у розмові з позаштатною кореспонденткою BBC розповів, що причин для паніки не бачить.
"Якщо вчасно звернутися до лікарів за консультацією чи допомогою, то шанси вилікуватися великі", - міркує чоловік.
Чернівчанка Христина твердить, що не вірить, що українцям дають правдиву інформацію про коронавірус: "Мені страшно, звичайно, інформацію про вірус дізнаюся з телебачення й інтернету. Але чомусь не вірю, що нам розказують всю правду. Потрібно просто бути дуже уважними. Сподіваюсь, полиці в магазинах тепер не спорожніють".
Коронавірус: скільки одужали і як лікуватимуть
Станом на 3 березня у світі зафіксували понад 90 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з них понад три тисячі - летальні. Повністю одужали 48 тисяч людей.
Епіцентром розповсюдження хвороби стало китайське місто Ухань. Звідти вірус розповсюдився по всьому світу - він вже є в США, Ірані, Японії і багатьох країнах Європи.
Коронавірус: карта поширення планетою, 3 березня 2020 р.
Карта будується на періодичних випусках даних ВOОЗ і може не відображати останню інформацію з конкретних країн
Прогорніть, щоб побачити карту
|Загальна кількість підтверджених випадків
|Загальна кількість померлих
|89 527
|3 056
Подивитися розбивку по країнах
|Країна
|Випадків
|Померли
|Китай
|80 174
|2 915
|Південна Корея
|4 212
|22
|Італія
|1 689
|35
|Іран
|1 501
|66
|Круїзне судно Diamond Princess
|706
|6
|Японія
|254
|6
|Німеччина
|150
|Сiнгапур
|108
|1
|Франція
|100
|2
|США
|62
|Кувейт
|56
|Бахрейн
|47
|Іспанія
|45
|Таїланд
|43
|1
|Британія
|36
|Австралія
|33
|1
|Малайзія
|24
|Швейцарія
|24
|Ірак
|21
|Об'єднанi Арабськi Емiрати
|20
|Канада
|19
|Норвегія
|19
|В'єтнам
|16
|Швеція
|14
|Нідерланди
|13
|Ізраїль
|10
|Австрія
|10
|Ліван
|10
|Хорватія
|8
|Сан-Марино
|8
|Бельгія
|8
|Греція
|7
|Фінляндія
|6
|Оман
|6
|Індія
|5
|Мексика
|5
|Данія
|4
|Пакистан
|4
|Фiлiппiни
|3
|1
|Азербайджан
|3
|Румунія
|3
|Грузія
|3
|Катар
|3
|Алжир
|3
|Чехія
|3
|Бразилія
|2
|Росія
|2
|Єгипет
|2
|Індонезія
|2
|Ісландія
|2
|Португалія
|2
|Камбоджа
|1
|Нова Зеландія
|1
|Непал
|1
|Шрі-Ланка
|1
|Еквадор
|1
|Монако
|1
|Республіка Македонія
|1
|Ірландія
|1
|Естонія
|1
|Литва
|1
|Білорусь
|1
|Афганістан
|1
|Нігерія
|1
|Вірменія
|1
|Домініканська Республіка
|1
|Люксембург
|1
|Йорданія
|1
|Туніс
Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я
Останнє оновлення: 03.03.2020, 5:30:00 GMT+2
В Україні для пацієнтів з коронавірусом МОЗ визначив госпітальні бази у кожному регіоні України. У Києві - шість лікарень, які мають спеціальне обладнання та зможуть приймати людей на карантин.
У випадку поганого самопочуття в міністерстві охорони здоров'я радять спочатку звертатися до сімейного лікаря.
"Коронавірус це чи ні, лікарі проводять симптоматичне лікування. Як і у випадку інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не можу сказати, що для коронавірусу треба якісь особливі заходи", - розповів "Лівому берегу" заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко.
Як зменшити ризик інфікування? Слідувати рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Також варто утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
За даними ВООЗ, 80% інфікованих коронавірусом видужують, не потребуючи спеціального лікування.
Один з шести інфікованих коронавірусом може мати серйозні ускладнення, найпоширенішим є пневмонія. У зоні ризику - люди старшого віку, медичні працівники, люди, які мають хронічні хвороби. Люди з високим тиском, проблемами з серцем і діабетом більш схильні до ускладнень від корнавірусу.
За попередніми підрахунками вчених, помирає близько 2% хворих. Найбільше жертв коронавірусу зафіксовано у китайській провінції Хубей. Там рівень смертності найвищий - 2,9%.
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