"Слуги" зняли свою кандидатку в депутати на користь "досвідченого політика"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Світлична була призначена головою Харківської ОДА за часів президента Порошенка у 2016 році і стала однією з наймолодших керівників ОДА в українській історії

Партія "Слуга народу" вирішила зняти власну кандидатку в депутати на 179 окрузі на Харківщині Вікторію Алєксєйчук на користь "досвідченого політика" - колишньої очільниці Харківської ОДА за президента Порошенка Юлії Світличної.

"Важливіше, щоб у парламенті з'явився ще один досвідчений політик із реальною і заслуженою підтримкою у суспільстві та щоб між нашою політичною силою і ним була побудована нормальна співпраця", - пояснили неочікувану позицію у "Слузі народу".

Раніше президент Зеленський та партія "Слуга народу" будували власні виборчі кампанії на протиставленні себе "старим політикам".

Саме тому у виборчому списку "Слуги" не було жодного кандидата, який колись був депутатом Верховної Ради чи займав високі державні посади.

Вибори замість "Слуги народу"

Позачергові вибори до парламенту оголосили в одному з округів Харківщини через те, що обраний від нього депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер став головою Харківської ОДА.

Кандидатами там зареєструвалися 40 людей.

Від "Слуги народу" там висунули Вікторію Алєксєйчук - юристку та радницю голови ОДА з питань, науки, освіти, культури, молоді та спорту.

Вона вела активну кампанію на окрузі, зокрема писала про вирішення різних проблем виборців за участі голови ОДА та міністрів.

"Я планую невпинно дотримуватися обраного курсу Олексія Кучера і партії "Слуга Народу", що був закладений після парламентських виборів 2019 року", - писала вона у Facebook 12 лютого.

Однак вже на початку березня вона вирішила знятися з виборів

"Вікторія Алєксєйчук вирішила припинити участь у передвиборчій кампанії на 179 окрузі. Таке рішення Вікторії підтримала Вища рада партії", - говориться на Facebook "Слуги народу" 3 березня.

Іншою кандидаткою на тому ж окрузі стала колишня голова Харківської ОДА часів президента Порошенка, а нині депутатка облради Юлія Світлична.

Юлія Світлична зараз балотується як самовисуванка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Колишній голова Адміністрації президента Порошенка Ігор Райнін (по центру) очолював Хірківську ОДА перед Світличною

Саме її участь, за словами пресслужби "Слуги народу", "повністю змінило передвиборчу картину".

"Рішення про висунення кандидатки від "Слуги Народу" на окрузі в Харкові було ухвалене ще в перші дні лютого. Тоді, коли не було ясності, хто ж іще вирішить балотуватися. Поява Юлії Світличної серед кандидатів змінила передвиборчу картину. Було би нечесно і нерозумно ігнорувати це", - відзначили у партії.

"Головне політичне слово в Україні сьогодні - досвід. І не досвід корупції, не досвід брехні протягом десятиліть у політиці, а досвід успішного управління у складному регіоні", - додали там.

У "Слузі народу" також наголосили, що "не для того пішли у політику, щоб ставити свої егоїстичні інтереси вище настроїв людей".

А тому не будуть боротися за перемогу на окрузі "будь-якою ціною".

"Тим більше, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність та порядність, незаплямованість корупцією, здатність втілювати стратегію невпинних позитивних змін", - додали у пропрезидентській партії.

Вибори на окрузі відбудуться 15 березня.

У "Слузі" подякували вже колишній своїй кандидатці Вікторію Алєксєйчук "за чесну і прозору кампанію" і висловили надію на те, що вона долучиться до кампанії на місцевих виборах у жовтні.

Сама пані Вікторія у відповідь подякувала своїм виборцям та команді.

І так висловилася про вже колишню конкурентку: "Кандидатка Юлія Світлична безумовно має досвід роботи в Харківському регіоні, певні здобутки, налагоджені комунікації з керівним складом місцевих органів влади. Думаю, це запорука бути більш ефективною в якості представника народу в парламенті".

"Отже 2 березня прийняла рішення припинити боротьбу за мандат на 179 окрузі, в цьому центральне керівництво партії мене підтримало", - додала вона.

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