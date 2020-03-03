Булінг за книги: письменники підтримали хлопця, який просто любить читати

Копирайт изображения З сімейного архіву Каллума Меннінга Image caption Через те, що хлопець любить читати книги і розповідати про них, у груповому чаті його назвали "сумним чудилом" і заблокували можливість відповідати

Англійського школяра, який страждав через булінг за любов до книг, підтримали відомі письменники, зірки та книгарні.

Хлопця звати Каллум Меннінг, йому 13 років і нещодавно він пішов у нову школу у місті Саут-Шілд.

Також він завів блог у Instagram під назвою "Книжковий аккаунт Калла", де почав розповідати про прочитані книги.

Але інші учні почали глузувати з нього та його книжкових розповідей, а відбувалося все це у груповому чаті, який Каллум міг читати.

Коли його старша сестра написала твіт про знущання з її молодшого брата, у соцмережах піднялася хвиля на його підтримку.

І тепер у хлопця понад 320 тис. фоловерів.

"Сумний чудило"

Кілька днів тому сестра Каллума Елліс Ландрет написала про глузування зі свого брата й додала, що "не може повірити у те, якими жахливими" можуть бути деякі люди.

За її словами, діти з нової школи її брата створили чат, у якому сміялися з його Instagram-розповідей, й спеціально додали його, щоб він міг це читати.

Пост одразу став вірусним і викликав бурхливу реакцію аудиторії.

Один з книжкових магазинів мережі Waterstones так прокоментував ситуацію: "Нам так сумно це чути. Розповідати про книги - це чудовий спосіб заводити друзів та дізнаватися про книжки, які б ти в іншому разі ніколи не прочитав би! Передай, будь ласка, своєму брату, щоб продовжував робити свої рів'ю".

Книгарня також запропонувала подарувати Каллуму книжку, коли він буде у їхньому місті.

Про хлопця дізналися й письменники, чиї книги він читає.

Наприклад, одна з його улюблених авторок - американка Керолайн Кепнес, відома за трилером "Ти" - написала йому підбадьорливий лист, у якому запропонувала вислати свою нову книгу для рецензії.

Матір Каллума Карла Ландрет розповіла, що її син був "спустошений", коли після школи у п'ятницю почитав чат, де з нього насміхалися.

Через пристрасть до книг його називали "сумним чудилом" ("a sad weirdo").

Особливо неприємним для нього було те, що він міг читати жарти про себе, але автори чату заблокували йому можливість відповідати.

Листи від письменників та зірок

Водночас, як розповідає Карла, онлайн-підтримка дуже допомогла її сину.

"Це якраз той випадок, коли запитують: ну і хто сміється останнім?" - відзначає жінка.

Особливо Каллума вразили листи від письменників, а також від зірок телебачення.

Наприклад, йому написали в особисті повідомлення учасники реаліті-серіалу Geordie Shore.

Листи підтримки надходили й з інших країн, наприклад, з Іраку, а Instagram запросив хлопця до свого центрального офісу.

Сам Каллум Менніг каже, що все це просто неймовірно.

Контент недоступний

"Вчора у мене було 39 фоловерів, а сьогодні - понад 85 тис. Це дивно, але добре знати, що є небайдужі люди", - пояснює він.

Один з письменників-фантастів Метт Хейґ запропонував вислати йому свої книги з автографами.

За словами автора, він пам'ятає, як йому самому було 13 років і доводилося приховувати любов до книг, щоб деякі його товариші не насміхалися з цього.

"Думаю, все це показує найкращі та найгірші прояви інтернету", - вважає письменник.

"Звичайно, кібер-булінг буде завжди, але такі випадки просто перемагають булінг добротою", - резюмував Метт Хейґ.

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