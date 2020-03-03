Хто такий Денис Шмигаль, який може замінити Гончарука

Копирайт изображения Кабінет Міністрів Image caption Денис Шмигаль (ліворуч) та Олексій Гончарук

Денис Шмигаль - фігура, яку ще кілька місяців мало хто знав в українській політиці, але зараз він є одним з найбільш ймовірних кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили і джерела у партії "Слуга народу", яка у вівторок ввечері зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським.

Хто ж такий віцепрем'єр, який незабаром може стати прем'єр-міністром?

Що відомо про Шмигаля

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Президент Зеленський хвалив Дениса Шмигаля, ще коли той очолював держадміністрацію Івано-Франківщини

Денису Шмигалю 44 роки, він народився і навчався у Львові. Освіту отримав у Львівській політехніці, а згодом став кандидатом економічних наук, захистивши дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також відомо, що свого часу він стажувався і навчався за кордоном за програмою підготовки менеджерів міністерства економіки та енергетики Німеччини.

З 1995 по 2005 роки працював у бізнесі, а у 2009 пішов на державну службу до Львівської облдержадміністрації, де керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

За кілька років звільнився і пішов на посаду віцепрезидента компанії "Львівхолод" - мережі магазинів "Рукавичка".

У 2018 Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС - найбільшого в Івано-Франківській області виробника електроенергії. Це підприємство входить до холдингу Ріната Ахметова. Саме тому в ЗМІ Шмигаля інколи називають "людиною Ахметова".

Сам Шмигаль це заперечує.

"Я з Рінатом Леонідовичем не знайомий особисто", - розповідав він нещодавно в інтерв'ю "Укрінформу" і додавав, що максимальний рівень його зустрічей у структурах Ахметова - керівник "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук і керівник ДТЕК Максим Тімченко.

"А акціонера ДТЕК я бачив, як і всі, тільки по телевізору", - наголошував Денис Шмигаль.

Згідно з декларацією пана Шмигаля, у холдингу ДТЕК за 2018 рік він заробив 3,5 мільйона гривень. Родина мала в готівці 115 тисяч доларів.

Дружина пана Шмигаля Катерина займається дрібним бізнесом у Львові у сфері послуг.

У серпні 2019 року, вже за президентства Зеленського, він став головою Івано-Франківської облдержадміністрації.

А на початку лютого саме Денис Шмигаль замінив Альону Бабак на посаді міністра розвитку громад та територій.

Копирайт изображения Офіс президента

Це була перша відставка в уряді Гончарука, не позбавлена скандальності. Сама пані Бабак тоді звинувачувала "корупціонерів з будівельної галузі", які нібито пролобіювали її звільнення. Щоправда, жодної критики на адресу свого наступника Шмигаля вона не озвучувала.

Його ж тим часом не просто призначили, а й підвищили у статусі до віцепрем'єра.

Просування "нового обличчя"?

Спікери партії "Слуга народу" і сам президент Зеленський позитивно висловлювалися про Дениса Шмигаля.

Зеленський наприкінці минулого року, ще коли Шмигаль працював на Івано-Франківщині, хвалив його звіти: "На жаль, не всі голови облдержадміністрацій звітували на такому високому якісному рівні".

Згодом керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі ICTV за кілька днів до зміни прем'єра називав призначення Шмигаля в ОДА, а потім в уряд "дуже вдалим".

"За короткий термін він показав якісно новий підхід до роботи", - наголошував тоді Корнієнко.

"Це простий приклад, як нове обличчя у політиці показало себе і просувається далі", - додавав голова "Слуги народу".

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