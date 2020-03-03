Від Нових Санжар до Лондона: сінгапурця побили у британській столиці через коронавірус

Копирайт изображения JONATHAN MOK

Студента з Сінгапуру побили у центрі Лондона - за його словами, кілька чоловіків напали на нього зі словами: "Нам не треба твого коронавірусу у нашій країні".

23-річний Джонатан Мок, розповів, що у понеділок він йшов по Оксфорд-стріт, одній з центральних вулиць столиці Британії, коли почув якісь крики про "коронавірус".

До нього наблизилися четверо чоловіків, які несподівано напали і побили хлопця.

У поліції вже назвали напад "расовим", однак поки що нікого не заарештували.

Джонатан Мок опублікував фото свого розбитого обличчя у Facebook і їх перепостили вже кілька десятків тисяч користувачів.

За його словами, обличчя було все у крові, а сам він - "приголомшений і шокований".

"Я завжди вважав, що расизм грунтується на дурості, але зараз я розумію, що казати таке - це не лише бути занадто добрим до расистів, а й виправдовувати їх", - написав хлопець.

"Расизм - це не дурість, расизм - це ненависть. Расисти завжди знаходять собі виправдання за ненависть, й нинішній спалах коронавірусу - це ще одне виправдання", - додав хлопець.

Нещодавно у містечку Нові Санжари на Полтавщині намагалися не пропустити евакуйованих з Китаю людей, які мають пройти обсервацію через коронавірус.

Тоді дійшло до зіткнень з поліцією, хоча самі мешканці наполягали, що виступали не проти людей, яких привезли з Уханю, а проти рішення влади розмістити їх саме тут.

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