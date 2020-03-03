Коронавірус уже в Україні - випуск новин 03.03.2020

У випуску новин 3 березня:

Коронавірус COVID-19 уже в Україні: репортаж із Чернівців і чи можливо Європі запозичити позитивний досвід Сінгапуру; а також - як правильно мити руки, щоб не заразитися;

Туреччина пропускає - Греція не пускає: як в Егейському морі катери берегової охорони виловлюють човни з сирійськими біженцями;

Голобородько з цирку: чи легко бути гнучким, немов плазун?

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