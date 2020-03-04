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Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Олексія Гончарука, що тягне за собою відставку усього складу Кабміну.

Він очолював уряд 188 днів (фактично пів року) - це один з найкоротших термінів роботи для керівника уряду України.

Олексій Гончарук був також наймолодшим очільником Кабміну в історії України. На момент призначення йому було 35 років.

Очікується, що вже у середу Рада спробує призначити новим керівником уряду Дениса Шмигаля.

"Не красти - замало"

Під час виступу в парламенті Володимир Зеленський відзначив як здобутки, так і недоліки роботи уряду Олексія Гончарука.

"Цей уряд має здобутки - зниження інфляції, облікової ставки, зменшення ролі держави в економіці нашої країни. Але правда в тому, що сьогодні українцям цього замало. Дійсно, це перший уряд, де немає топ-корупції, але не красти - замало. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця", - заявив президент.

"Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно дуже багато працювати. Ми не повинні боятися правди і визнавати помилки. Як тільки ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна. Ми постійно чули про економічний стрибок, та є відчуття, що економіка брала розгін, але спіткнулася і ризикує проїхатись обличчям по землі", - продовжив Зеленський.

Наприкінці своєї промови він додав: "За цей уряд не соромно, але хотілося б ним пишатись".

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"Жодної незаконної команди"

Сам Олексій Гончарук під час короткого виступу з трибуни парламенту висловив переконання, що попри його відставку, "правильний" курс в розвитку країни збережеться.

"Я маю оптимістичне бачення майбутнього. В нас хороший президент. За весь час роботи з ним я не отримав жодної незаконної команди. Не було навіть натяків на нечесну гру. Тому не маю жодних сумнівів, що цей курс збережеться й надалі".

Оглядачі, говорячи про причини відставки Гончарука, називали проблеми з економічним розвитком, зокрема падіння промислового виробництва.

Крім того, по його іміджу вдарив "злив" запису наради з економістами та фінансистами, на якій він говорив про "примітивне розуміння економічних процесів" у президента Зеленського.

Після цього сам Гончарук подав заяву на звільнення президенту (хоча за повноваженнями це має вирішувати Верховна Рада).

Але 17 січня президент Зеленський "вирішив дати шанс" Гончаруку та його уряду. Втім, за півтора місяця шанс, схоже, вичерпався.

Копирайт изображения Кабінет Міністрів Image caption "Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс", - говорив президент Зеленський прем'єру Гончаруку 17 січня

Олексій Гончарук мав до жовтня імунітет на звільнення (4 жовтня 2019 року парламент ухвалив програму дій уряду, після чого депутати рік не міг розглядати питання про його звільнення), проте експрем'єр сам написав заяву про відставку. Документ оприлюднили кілька депутатів від "Слуги народу" у середу зранку.

Згідно з Конституцією, добровільна відставка прем'єра тягне за собою вдставку всього складу Кабміну.

Всі міністри продовжують виконувати свої обов'язки до призначення нових керівників відомств.

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