Копирайт изображения Партія "Сила і честь"

Новим міністром оборони став генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник командувача Сухопутних військ Андрій Таран.

Він не раз бував на передовій під час збройного конфлікту на Донбасі. Перед цим навчався і працював у США.

Після відставки пішов у політику.

Навчання у СРСР та США

Андрію Тарану 65 років. Виповнилося якраз у день призначення - 4 березня.

У 1970-1980-х роках служив у радянській армії та навчався у вищих військових навчальних закладах.

Був командиром зенітно-ракетного полку.

Копирайт изображения Міноборони України

З початку 1990-х - в українській армії, служив у центральному апараті міністерства оборони.

Пізніше - в армійській розвідці.

У середині 1990-х закінчив Академію національної оборони США за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

За даними видання "Цензор.нет", вільно володіє англійською мовою, у 1999-2004 роках був військовим аташе при посольстві України в США, а у 2011-2014 роках - представником Міноборони України при ООН.

У 2008 році був нагороджений президентом Віктором Ющенком орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

На війні

Копирайт изображения Міноборони України Image caption З ексзаступником голови СММ ОБСЄ в Україні Александром Хугом в Авдіївці, 2016 рік

У 2015-2016 роках Андрій Таран очолював українську частину Спільного центру з контролю припинення вогню (СЦКК), не раз бував на передовій.

Виїжджав туди разом з Моніторинговою місією ОБСЄ та відстежував випадки порушення перемир'я.

13 липня 2015 року в офіційному Twitter українського РНБО з'явився допис про нібито звільнення Тарана с СЦКК та підозрі у державній зраді.

Проте РНБО одразу спростувала це та звинуватила хакерів у поширенні фейку.

Той твіт-спростування можна переглянути і зараз.

Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов написав тоді: "Те, що російські спецслужби займаються компроментацією Тарана, свідчить про його професійну роботу".

Андрій Таран також був долучений до безпекової підгрупи на переговорах у Мінську.

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Остання посада під час війни - перший заступник командувача Сухопутних військ.

У 2016 році був звільнений у запас через вік.

У політиці

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У 2019 році Андрій Таран пішов у політику й очолив передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, який також у свій час працював у розвідці.

Влітку того ж року балотувався по списках його партії "Сила і честь" під 24 номером. Утім, як і вся політсила, до парламенту не потрапив.

Вже як політик заявляв про необхідність реформ в армії та проблеми з кадрами.

"Викладачі у військовій академії нас навчали: на війні найстрашніше - не прийняте вчасно рішення, страх взяти на себе відповідальність. На жаль, тепер уже очевидно, що причиною окремих трагічних подій на Донбасі була саме відсутність своєчасного ухвалення рішень військово-політичним керівництвом", - казав Андрій Таран.

Він же наголошував, що просувати на вищі посади в армії треба лише тих генералів і офіцерів, які отримали "безцінний досвід" боїв на Донбасі.

Оскільки формально Андрій Таран - "військовий пенсіонер", то він відповідає критеріям цивільного міністра оборони.

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