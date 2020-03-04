Андрій Таран: новий міністр оборони, який навчався у СРСР та США
Новим міністром оборони став генерал-лейтенант у відставці та колишній заступник командувача Сухопутних військ Андрій Таран.
Він не раз бував на передовій під час збройного конфлікту на Донбасі. Перед цим навчався і працював у США.
Після відставки пішов у політику.
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Навчання у СРСР та США
Андрію Тарану 65 років. Виповнилося якраз у день призначення - 4 березня.
У 1970-1980-х роках служив у радянській армії та навчався у вищих військових навчальних закладах.
Був командиром зенітно-ракетного полку.
З початку 1990-х - в українській армії, служив у центральному апараті міністерства оборони.
Пізніше - в армійській розвідці.
У середині 1990-х закінчив Академію національної оборони США за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".
За даними видання "Цензор.нет", вільно володіє англійською мовою, у 1999-2004 роках був військовим аташе при посольстві України в США, а у 2011-2014 роках - представником Міноборони України при ООН.
У 2008 році був нагороджений президентом Віктором Ющенком орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
На війні
У 2015-2016 роках Андрій Таран очолював українську частину Спільного центру з контролю припинення вогню (СЦКК), не раз бував на передовій.
Виїжджав туди разом з Моніторинговою місією ОБСЄ та відстежував випадки порушення перемир'я.
13 липня 2015 року в офіційному Twitter українського РНБО з'явився допис про нібито звільнення Тарана с СЦКК та підозрі у державній зраді.
Проте РНБО одразу спростувала це та звинуватила хакерів у поширенні фейку.
Той твіт-спростування можна переглянути і зараз.
Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов написав тоді: "Те, що російські спецслужби займаються компроментацією Тарана, свідчить про його професійну роботу".
Андрій Таран також був долучений до безпекової підгрупи на переговорах у Мінську.
Остання посада під час війни - перший заступник командувача Сухопутних військ.
У 2016 році був звільнений у запас через вік.
У політиці
У 2019 році Андрій Таран пішов у політику й очолив передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, який також у свій час працював у розвідці.
Влітку того ж року балотувався по списках його партії "Сила і честь" під 24 номером. Утім, як і вся політсила, до парламенту не потрапив.
Вже як політик заявляв про необхідність реформ в армії та проблеми з кадрами.
"Викладачі у військовій академії нас навчали: на війні найстрашніше - не прийняте вчасно рішення, страх взяти на себе відповідальність. На жаль, тепер уже очевидно, що причиною окремих трагічних подій на Донбасі була саме відсутність своєчасного ухвалення рішень військово-політичним керівництвом", - казав Андрій Таран.
Він же наголошував, що просувати на вищі посади в армії треба лише тих генералів і офіцерів, які отримали "безцінний досвід" боїв на Донбасі.
Оскільки формально Андрій Таран - "військовий пенсіонер", то він відповідає критеріям цивільного міністра оборони.
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