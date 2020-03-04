Коронавірус у Чернівцях: влада закликала не цькувати людей

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Чернівецька влада закликала не порушувати моральних норм і закону щодо близьких українця, у якого підтвердили коронавірус.

3 березня в Україні підтвердили перший випадок COVID-2019 у чоловіка в Чернівцях, який з дружиною повернулися з Італії.

Увечері мешканці будинку, де проживає жінка, вийшли на протест і погрожували перекрити дорогу, якщо її не ізолюють. Під тиском громадськості жінку забрали на обсервацію до лікарні.

Деякі ЗМІ уранці повідомили, що в жінки підтвердили коронавірус, але ця інформація не підтвердилася.

Позаштатна кореспондентка ВВС News Україна у Чернівцях уточнила, що жінці зробили тест на коронавірус, його результат буде завтра.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук вийшов на брифінг, де закликав з повагою ставитися до інших і унеможливлювати такий "булінг".

"Знаємо таке явище як булінг в школі, коли цькують жертву і знаходять не дуже правильні та етичні інструменти. Я би хотів закликати, щоби такий булінг - емоційні висловлювання, заклики і підбурювання на підвищених тонах - унеможливлювався", - додав чиновник.

Те, що відбувалося біля помешкання хворого, може відлякати людей звертатися за допомогою, вважає завідувачка інфекційного відділення Чернівецької лікарні Валентина Миндреску.

Вона розповіла, що чернівчанин, у якого діагностували коронавірус, почувається краще.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", - повідомила лікарка.

Вона додала, що зараз є шість осіб, у яких взяли тести на коронавірус: це прикордонники, дружина хворого та його родич.

Зразок матеріалу відібраного від захворілого відправили для остаточного підтвердження до Лондона.

Відчай і гнів у Новий Санжарах

Випадок у Чернівцяв - не перший спалах гніву щодо людей, яких перевіряють на коронавірус.

20 лютого на обсервацію до санаторію Національної гвардії у Нових Санжарах, що на Полтавщині, привезли евакуйованих з Китаю людей. З-поміж них було 45 українців та 27 іноземців.

Місцеві жителі протестували проти такого рішення влади і намагалися перешкодити проїзду автобусів з евакуйованими.

Вони палили шини під санаторієм, куди на обсервацію помістили евакуйованих, та кидали камінням в автобус, який перевозив людей.

Після сутичок на Полтавщині поліція затримала 24 учасників протесту, але згодом 23 з них звільнили.

У евакуйованих з Китаю українців коронавірусу не виявили.

Їхня обсервація закінчується в четвер, 5 березня.

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