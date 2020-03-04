З України намагались вивезти тисячі медичних масок

Копирайт изображения https://dpsu.gov.ua/ Image caption Конфісковані маски

На Закарпатті прикордонники затримали партію контрабандних медичних масок, які намагались вивезти до Румунії.

Ця спроба була поблизу Мукачева, повідомила пресслужба прикордонників.

"Прикордонний наряд за кілька десятків метрів від кордону виявив п'ять поліетиленових пакунків з одноразовими медичними масками. Правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3 650 штук таких виробів", - заявили у службі.

Зловмисників не затримали, адже вони завчасно втекли.

Після поширення нового коронавірусу у багатьох країнах є дефіцит медичних масок, які дехто вважає ефективним засобом захисту.

Маски у багатьох випадках зникли і з українських аптек.

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Проте вірусологи скептично ставляться до ефективності таких масок проти вірусів, що циркулюють у повітрі.

Доктор Девід Керрінгтон з Лондонського університету пояснив BBC News, що "звичайні хірургічні маски не захищають від вірусів чи бактерій, які переносяться повітрям", а саме таким шляхом "передаються більшість вірусів". Маски надто вільно фіксують на обличчі, вони не мають повітряного фільтра і залишають очі відкритими.

Але вони знижують ризик зараження вірусом через чхання або кашель та захищають від інфекції, що передається через брудні руки до рота.

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