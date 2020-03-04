Разумков збирає позачергове засідання Ради для відставки генпрокурора

Копирайт изображения Офіс президента

Спікер Дмитро Разумков за зверненням 150 депутатів скликає на 5 березня позачергове засідання Ради для розгляду відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це він заявив у парламенті. Засідання зберуть 5 березня на 18.30.

"Оголошую про скликання позачергового засідання, на якому розглянути питання про висловлення недовіри генпрокурору", - заявив пан Разумков.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що розгляду можливого звільнення генпрокурора 5 березня мають скликати позачергове засідання.

"Послухаємо звіт Рябошапки і будемо завтра визначатись", - заявив Олександр Корнієнко.

4 березня Верховна Рада заслухала звіт генпрокурора.

У парламенті вже зібрали підписи та зареєстрували постанову про відставку Рябошапки, якого призначили генпрокурором 29 серпня 2019 року.

Ще влітку у розмові з президентом США Володимир Зеленський називав Рябошапку "100% своєю людиною".

Копирайт изображения Фейсбук "Слуги народу"

Пан Рябошапка не бажає йти у відставку та хоче завершити реформу прокуратури. Напередодні представники західних посольств схвально відгукнулись про його роботу.

Натомість у команді президента закидають йому "відсутність посадок" чиновників.

4 березня о 16 годині у Раді відбулось позачергове засідання, на якому проголосували за зміну уряду.

Відбувся звіт силових міністрів, генпрокурора, директора НАБУ та спеціалізованого антикорупційного прокурора.

Раніше у кулуарах парламенту припускали, що 4 березня можуть бути відставки генпрокурора та директора НАБУ.

Позачергове засідання збирають через те, що на черговому засіданні не можна переривати розгляд земельної реформи.

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