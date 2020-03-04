Разумков збирає позачергове засідання Ради для відставки генпрокурора
Спікер Дмитро Разумков за зверненням 150 депутатів скликає на 5 березня позачергове засідання Ради для розгляду відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.
Про це він заявив у парламенті. Засідання зберуть 5 березня на 18.30.
"Оголошую про скликання позачергового засідання, на якому розглянути питання про висловлення недовіри генпрокурору", - заявив пан Разумков.
Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що розгляду можливого звільнення генпрокурора 5 березня мають скликати позачергове засідання.
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"Послухаємо звіт Рябошапки і будемо завтра визначатись", - заявив Олександр Корнієнко.
4 березня Верховна Рада заслухала звіт генпрокурора.
У парламенті вже зібрали підписи та зареєстрували постанову про відставку Рябошапки, якого призначили генпрокурором 29 серпня 2019 року.
Ще влітку у розмові з президентом США Володимир Зеленський називав Рябошапку "100% своєю людиною".
Пан Рябошапка не бажає йти у відставку та хоче завершити реформу прокуратури. Напередодні представники західних посольств схвально відгукнулись про його роботу.
Натомість у команді президента закидають йому "відсутність посадок" чиновників.
4 березня о 16 годині у Раді відбулось позачергове засідання, на якому проголосували за зміну уряду.
Відбувся звіт силових міністрів, генпрокурора, директора НАБУ та спеціалізованого антикорупційного прокурора.
Раніше у кулуарах парламенту припускали, що 4 березня можуть бути відставки генпрокурора та директора НАБУ.
Позачергове засідання збирають через те, що на черговому засіданні не можна переривати розгляд земельної реформи.
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