Мільярдер Блумберг вибув з перегонів у США й підтримав Байдена
Мільярдер Майкл Блумберг залишив президентські перегони в США після невпевненого результату на праймеріз у "супервівторок".
"Три місяці тому я долучився до президентських перегонів, щоб виграти у Дональда Трампа. Сьогодні я залишаю перегони з тієї самої причини", - заявив він.
Він додав, що буде тепер підтримувати колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
"Я завжди вірив, що перемога Трампа починається з об'єднання навколо кандидата з найкращими шансами для цього. Після вчорашнього голосування зрозуміло, що цей кандидат - мій друг та великий американець Джо Байден", - заявив Блумберг.
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Згідно з попередніми даними, у більшості з 14 штатів у "супервівторок" перемогу здобув ексвіцепрезидент США Джо Байден.
Він виграв праймеріз в штатах Техас, Алабама, Арканзас, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Вірджинія.
Ключовий суперник Джо Байдена - сенатор Берні Сандерс, який представляє ліве крило Демократичної партії - переміг у штатах Юта, Колорадо, Вермонт та лідирує у штаті Каліфорнія, де підрахунок голосів ще не завершився.
Мільярдер та ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг - посів третє місце у 8 з 14 штатів.
Він витратив понад 500 мільйонів доларів власних грошей, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.
Раніше колишній мер Нью-Йорка заручився достатньою підтримкою прихильників Демократичної партії, щоб вперше взяти участь в дебатах потенційних кандидатів в президенти.
Майкл Блумберг
77-річний мільярдер Майкл Блумберг відомий на весь світ завдяки заснованому ним у 1981 році інформаційному агентству Bloomberg, яке розпочинало діяльність з аналізу і продажу інформації про стан фінансових ринків, а згодом перетворилася у величезну медіа-корпорацію.
Станом на початок лютого 2020 року Forbes оцінював його статки у 60 млрд доларів. У рейтингу видання від 2019 року Блумберг був восьмим серед найбагатших американців.
Політичну позицію він кілька разів змінював. Наприклад, не маючи можливостей стати кандидатом в мери Нью-Йорка від демократів 2001 року, він вступив до лав республіканців і переміг на виборах. На посаді мера він пропрацював наступні 12 років. Втім, з Республіканської партії вийшов, а 2018 року повернувся до лав демократів.
Блумберг є відомим філантропом, який, за даними Forbes, витратив 8 млрд доларів на освітні та екологічні програми. Зокрема, бізнесмен фінансував закриття працюючих на вугіллі електростанцій, у 2014 році сприяв укладанню так званої "угоди мерів", учасники якої зобов'язалися скоротити викиди в атмосферу.
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