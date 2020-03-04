Мільярдер Блумберг вибув з перегонів у США й підтримав Байдена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мільярдер Майкл Блумберг витратив на передвиборчу кампанію пів мільярда доларів, але в жодному штаті не здобув другого місця, і лише у 8 з 14 - третє

Мільярдер Майкл Блумберг залишив президентські перегони в США після невпевненого результату на праймеріз у "супервівторок".

"Три місяці тому я долучився до президентських перегонів, щоб виграти у Дональда Трампа. Сьогодні я залишаю перегони з тієї самої причини", - заявив він.

Він додав, що буде тепер підтримувати колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Я завжди вірив, що перемога Трампа починається з об'єднання навколо кандидата з найкращими шансами для цього. Після вчорашнього голосування зрозуміло, що цей кандидат - мій друг та великий американець Джо Байден", - заявив Блумберг.

Згідно з попередніми даними, у більшості з 14 штатів у "супервівторок" перемогу здобув ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Він виграв праймеріз в штатах Техас, Алабама, Арканзас, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Вірджинія.

Ключовий суперник Джо Байдена - сенатор Берні Сандерс, який представляє ліве крило Демократичної партії - переміг у штатах Юта, Колорадо, Вермонт та лідирує у штаті Каліфорнія, де підрахунок голосів ще не завершився.

Мільярдер та ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг - посів третє місце у 8 з 14 штатів.

Він витратив понад 500 мільйонів доларів власних грошей, щоб стати кандидатом від Демократичної партії.

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Раніше колишній мер Нью-Йорка заручився достатньою підтримкою прихильників Демократичної партії, щоб вперше взяти участь в дебатах потенційних кандидатів в президенти.

Майкл Блумберг

77-річний мільярдер Майкл Блумберг відомий на весь світ завдяки заснованому ним у 1981 році інформаційному агентству Bloomberg, яке розпочинало діяльність з аналізу і продажу інформації про стан фінансових ринків, а згодом перетворилася у величезну медіа-корпорацію.

Станом на початок лютого 2020 року Forbes оцінював його статки у 60 млрд доларів. У рейтингу видання від 2019 року Блумберг був восьмим серед найбагатших американців.

Політичну позицію він кілька разів змінював. Наприклад, не маючи можливостей стати кандидатом в мери Нью-Йорка від демократів 2001 року, він вступив до лав республіканців і переміг на виборах. На посаді мера він пропрацював наступні 12 років. Втім, з Республіканської партії вийшов, а 2018 року повернувся до лав демократів.

Блумберг є відомим філантропом, який, за даними Forbes, витратив 8 млрд доларів на освітні та екологічні програми. Зокрема, бізнесмен фінансував закриття працюючих на вугіллі електростанцій, у 2014 році сприяв укладанню так званої "угоди мерів", учасники якої зобов'язалися скоротити викиди в атмосферу.

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