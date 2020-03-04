"Обличчям по землі": 5 цитат Зеленського про економіку
Пояснюючи депутатам, чому призначений лише пів року тому уряд має піти у відставку, президент Зеленський багато говорив про економіку.
- Гончарука звільнили з посади прем'єра й відставили весь уряд
- Чи справді "соросята ухандохали економіку"
Ось п'ять цитат про те, що Володимир Зеленський думає про нинішній стан української економіки та діяльність уряду у цій сфері.
1. Чого бракувало уряду Гончарука
"Це перший уряд, в якому немає корупції, але не красти - замало".
"Це уряд нових облич, але облич - замало. Потрібні нові мізки та нові серця".
"Цей уряд знає, що робити, але знати - замало. Потрібно дуже багато працювати, потрібно робити".
2. Про динаміку економіки
"Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулася, і ризикує проїхатися обличчям по землі".
3. Про нестачу коштів у бюджеті
"Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І це потрібно змінити".
"Митниця повинна збирати не лайки у Фейсбуку, а кошти у державну казну".
4. Про промисловість
"Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро казатимуть: "Це було давно і неправда".
5. Про газ і платіжки
"Ми дійсно підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах. Ми знизили ціну на газ для населення. Але люди заплуталися через хаос із платіжками. Десь вони стали меншими, десь - ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед. Десь прирахували тим, хто взагалі газом не користується".
"Фактично, уряд провалив роз'яснювальну кампанію, комунікацію".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!