"Обличчям по землі": 5 цитат Зеленського про економіку

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Пояснюючи депутатам, чому призначений лише пів року тому уряд має піти у відставку, президент Зеленський багато говорив про економіку.

Ось п'ять цитат про те, що Володимир Зеленський думає про нинішній стан української економіки та діяльність уряду у цій сфері.

1. Чого бракувало уряду Гончарука

"Це перший уряд, в якому немає корупції, але не красти - замало".

"Це уряд нових облич, але облич - замало. Потрібні нові мізки та нові серця".

"Цей уряд знає, що робити, але знати - замало. Потрібно дуже багато працювати, потрібно робити".

2. Про динаміку економіки

"Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулася, і ризикує проїхатися обличчям по землі".

3. Про нестачу коштів у бюджеті

"Нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. І це потрібно змінити".

"Митниця повинна збирати не лайки у Фейсбуку, а кошти у державну казну".

4. Про промисловість

"Ми ризикуємо, що про наш промисловий потенціал скоро казатимуть: "Це було давно і неправда".

5. Про газ і платіжки

"Ми дійсно підписали контракт на транзит газу. Ми зустріли зиму з рекордними запасами у сховищах. Ми знизили ціну на газ для населення. Але люди заплуталися через хаос із платіжками. Десь вони стали меншими, десь - ні. Комусь нарахували абонплату за доставку газу на кілька місяців вперед. Десь прирахували тим, хто взагалі газом не користується".

"Фактично, уряд провалив роз'яснювальну кампанію, комунікацію".

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