Шмигаль замість Гончарука: в Україні - новий уряд. Випуск новин 04.03.2020

  • 4 березня 2020

У випуску новин 4 березня:

  • "Нові мізки і серця" - чому в Україні помінявся уряд і чого чекати від прем'єра Шмигаля;
  • Коронавірус зупиняє нормальне життя: чи загрожує він Олімпійським Іграм у Токіо;
  • Антарктида нагрівається - репортаж із дна Південного океану.

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