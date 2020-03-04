Шмигаль замість Гончарука: в Україні - новий уряд. Випуск новин 04.03.2020

У випуску новин 4 березня:

"Нові мізки і серця" - чому в Україні помінявся уряд і чого чекати від прем'єра Шмигаля;

Коронавірус зупиняє нормальне життя: чи загрожує він Олімпійським Іграм у Токіо;

Антарктида нагрівається - репортаж із дна Південного океану.

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