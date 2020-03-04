Шмигаль замість Гончарука: в Україні - новий уряд. Випуск новин 04.03.2020
- 4 березня 2020
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У випуску новин 4 березня:
- "Нові мізки і серця" - чому в Україні помінявся уряд і чого чекати від прем'єра Шмигаля;
- Коронавірус зупиняє нормальне життя: чи загрожує він Олімпійським Іграм у Токіо;
- Антарктида нагрівається - репортаж із дна Південного океану.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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