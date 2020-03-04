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У середу Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука, який встиг пропрацювати всього пів року. Новим очільником Кабміну став Денис Шмигаль - колишній віцепрем'єр в уряді Гончарука.

Коротко розповідаємо, що відбулося - у 100 і 500 словах.

Формально Україна є парламентсько-президентською республікою, в якій вплив президента на внутрішню політику та економіку сильно обмежений.

В реальності ж Володимир Зеленський є головним елементом усієї політичної системи, і тільки його воля дозволила маловідомому юристу Олексію Гончаруку стати прем'єром після позачергових парламентських виборів, що пройшли влітку минулого року.

Ще на початку роботи уряду Зеленський обіцяв, що після нового року на наймолодший в історії України Кабінет Гончарука, в компетентності окремих членів якого й без того сумнівалися критики, чекає кадрове підсилення.

Проте падіння економіки, низка піар-провалів влади і, можливо, найголовніше - падіння рейтингів не лише уряду, а й особисто Зеленського - змусили президента піти на повне переформатування Кабміну.

Чутки про можливу відставку уряду Гончарука гуляли київськими кулуарами вже кілька тижнів. Проте сам прем'єр до останнього дня на посаді випромінював оптимізм і запевняв журналістів, що консультації про його політичне майбутнє тривають.

Тим часом українські ЗМІ писали про співбесіди, яки адміністрація президента нібито проводить з потенційними наступниками Гончарука.

Причин, через які Гончарук, наймолодший прем'єр в історії України, постійний автор відеоблогу "Чашка прем'єра" і живе уособлення кадрових ліфтів при президентові Зеленському, залишився без крісла, декілька.

Вже не перший місяць в Україні фіксують спад промислового виробництва, а обсяги невиконання бюджету за перші два місяці цього року склали 16 мільярдів гривень. На цьому тлі обіцянки уряду забезпечити 40-відсоткове економічне зростання за наступні п'ять років виглядали нереалістично.

"Ми постійно чули про економічний стрибок, та є відчуття, що економіка брала розгін, але спіткнулася і ризикує проїхатись обличчям по землі", - заявив під час виступу в парламенті Володимир Зеленський, який неочікувано жорстко розкритикував уряд Гончарука.

За останні кілька місяців влада припустилася одразу кількох піар-провалів. Хвилю обурення спричинила новина про величезні за українськими мірками премії, які за підсумком минулого року отримали урядовці. Незадовільну роз'яснювальну роботу Кабміну з населенням вважають причиною масових виступів жителів одразу кількох регіонів проти приїзду евакуйованих з Китаю українців, кульмінацією чого став "новосанжарський бунт".

Джерела BBC в українській владі твердять, що не останньою причиною повного переформатування уряду стали конкуренція між групами впливу в оточенні Зеленського.

Позиції Гончарука відчутно похитнулись після нещодавньої відставки голови Офісу президента Андрія Богдана, який вважався покровителем прем'єра.

А слова Зеленського на засіданні парламенту "Це уряд нових облич, але облич - замало. Потрібні нові мізки та нові серця" - це президентський "привіт" членам його команди, які не забезпечили потрібного результату у вигляді помітного підвищення рівня життя маленького українця або масових посадок топ-корупціонерів.

Час говорити і про світоглядний переворот у кадровій політиці Зеленського. Нещодавнє інтерв'ю президента, в якому він говорив про те, що в уряді бракує людей, "що мають досвід і розуміння в різних сферах", показало, що він схильний відмовитися від орієнтації на молодих, недосвідчених висуванців, які не мають стосунку до "старих схем". Під час виступу в Раді у середу Зеленський жалівся, що часом йому доводиться бути то кризовим менеджером, то нянькою для окремих міністерств.

Нова ставка Зеленського на досвід на противагу молодості проглядається і втому, що до останніх днів чи не найімовірнішим кандидатом у прем'єри називали Сергія Тігіпко - 60-річного олігарха, перший прихід до влади якого відбувся ще в середині 90-х.

Нарешті, дані останніх соцопитувань показали обвал в рейтингу підтримки уряду Гончарука. Лютневе дослідження Центру Разумкова показало, що довіряють уряду всього 28% респондентів - у порівнянні з 57% у вересні минулого року.

Те саме опитування засвідчило, що лише чверть українців вважають, що події в державі розвиваються в правильному напрямку - у вересні 2019-го так вважали 57% українців.

Помітно просіли й електоральні рейтинги самого Зеленського - попри те, що він залишається фаворитом гіпотетичних президентських виборів.

Для влади, яка не приховувала, що у своїй діяльності спирається на дані соцдосліджень, ці сигнали були тривожними. З цієї точки зору відставка уряду Гончарука повністю підконтрольним Зеленському парламентом може розглядатися і як спроба президентом відкинути іміджевий негатив, здатний зашкодити йому особисто.

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