Президент Венесуели закликав жінок народжувати шістьох дітей. Заради "блага країни"

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав жінок народити щонайменше шістьох дітей "заради блага країни".

Під час заходу, який пропагував національний план народження та годування груддю, пан Мадуро закликав жінок "народжувати, народжувати".

Країна вже кілька років перебуває у стані економічної кризи, яка спричинила серйозний дефіцит харчових продуктів та ліків.

У період з 2013 по 2018 рік 13% дітей у Венесуелі недоїдали, повідомляє дитяче агентство ООН Unicef.

Запекла боротьба за владу між урядом та опозицією посилила кризу.

"Нехай Бог благословить вас за те, що ви дали життя шести маленьким дівчатам і хлопцям", - сказав пан Мадуро жінці, яка відвідувала захід.

"Кожна жінка повинна мати шістьох дітей на благо країни", - сказав він.

Прихильники опозиції гнівно відповіли у Twitter. Одна з представниць опозиції Мануела Болівар відреагувала так:

"Лікарні не функціонують, вакцини дефіцитні, жінки не можуть годувати грудьми через те, що вони недоїдають або купують дитячу суміш, і країна стикається з вимушеною міграцією через надзвичайну гуманітарну ситуацію", - написала вона у Twitter.

"Мадуро та весь його режим, який говорить про це, має розлад психіки", - додала вона.

Як живуть родини у Венесуелі

В одного з трьох венесуельців виникають проблеми із задоволенням мінімальних потреб в їжі, згідно з дослідженням Всесвітньої продовольчої програми ООН.

На тлі економічної кризи одна з благодійних організацій заявила, що в 2018 році кількість дітей, яких покинули на вулицях або залишили біля громадських будівель, зросла на 70%.

За останні роки уряд Венесуели не оприлюднив жодних офіційних даних щодо таких випадків.

Раніше венесуельський художник Ерік Мехікано розмістив по всій країні таблички "Викидати дітей заборонено" - після того, як біля його будинку в Каракасі у сміттєбаку знайшли немовля.

Копирайт изображения GUILLERMO D. OLMO Image caption "Викидати дітей заборонено" - такі таблички розміщує по країні Ерік Мехікано

Цією кампанією Мехікано хоче привернути увагу до того, що у Венесуелі "стає звичайним те, що неможливо вважати нормою".

Через дефіцит контрацептивів і їх недоступність для багатьох родин небажана вагітність у Венесуелі стала поширеною проблемою.

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