В Аргентині знайшли список із 12 тис. нацистів, що жили в країні

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В Аргентині знайшли документи з іменами 12 тисяч нацистів, які мешкали у цій південноамериканській країні у 1930-х роках. У багатьох із них були відкриті рахунки в швейцарському банку.

Про знахідку повідомив Центр Симона Розенталя, який спеціалізується на розслідуванні злочинів та пошуку нацистів.

Представники центру вже звернулися до керівництва банку Credit Suisse з проханням надати інформацію про рахунки, відкриті в банку Schweizerische Kreditanstalt - це стара назва Credit Suisse.

"Ми вважаємо, що на цих рахунках зберігаються грошові кошти, викрадені нацистами в євреїв", - йдеться у повідомленні центру.

Документи, про які йде мова, нещодавно були знайдені в одному з приміщень колишнього штабу нацистів в Буенос-Айресі.

Нацистська Німеччина почала привласнювати власність євреїв у 1930-х роках, у 1940-х значну її кількість викрали.

До, під час і після Другої світової війни кілька південноамериканських країн, включаючи Аргентину, були надійними притулками для нацистів, оскільки при владі в них перебували військові диктатори, лояльні до нацистської Німеччини.

Одним із найвідоміших нацистів, що переховувалися в Аргентині, є Адольф Ейхман, завідувач відділу гестапо, який відповідав за "остаточне вирішення єврейського питання". Після війни він втік до Аргентини й тривалий час жив там під несправжнім іменем.

У 1960 році його викрали ізраїльські спецслужби, і у 1962-му, після гучного судового процесу в Ізраїлі, Ейхмана стратили через повішання.

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