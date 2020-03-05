Правитель ОАЕ викрав власних доньок і погрожував дружині - суд

Копирайт изображения Reuters Image caption Шейх Аль Мактум із дружиною, принцесою Хайєю

Викрадення, примусове повернення в Об'єднані Арабські Емірати і кампанія з залякування - у цьому Верховний суд Британії визнав винним мільярдера, прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума.

Сам правитель ОАЕ наполягав, аби деталі справи не публікували у відкритому доступі, але його скаргу суд відхилив, вирішивши, що ця інформація становить суспільний інтерес. Суд також вирішив, що шейх "не був відкритим та чесним перед судом".

Гучна справа, яка розглядалася близько восьми місяців, стосувалася конфлікту між Аль Актумом і його дружиною - принцесою Хайєю, яка минулого року втекла з Дубая разом із двома дітьми. Своїх друзів вона повідомила, що непокоїться за свою безпеку та життя.

Вислухавши свідків та вивчивши докази у справі, суд дійшов висновку, що шейх Аль Актум несе відповідальність за викрадення і примусове повернення двох своїх доньок з іншого шлюбу.

Одна із них - принцеса Шамса аль Мактум втекла з сімейного маєтку у Великій Британії в графстві Суррей у 2000 році, але пізніше агенти шейха Аль Актума знайшли її в іншому графстві, нібито вкололи їй заспокійливе і проти її волі повернули до ОАЕ, де вона утримується й досі. Прохання поліції Кембриджшира відвідати Дубай в рамках розслідування влада ОАЕ відхилила.

Інша донька шейха, Латіфа бін Мохаммед Аль Мактум, здійснила дві невдалі спроби втекти від батька - у 2002 та 2018 роках. Після першої вона утримувалася в полоні в Дубаї понад три роки. Після другої її знайшли в Індії і силоміць повернули до Дубая, де вона й досі лишається під домашнім арештом. Суддя визнав правдивими твердження про фізичне насильство шейха Аль Актума щодо принцеси Латіфи є правдивими.

Суд також дійшов висновку, що шейх продовжує утримувати обох жінок в "режимі позбавлення волі".

Чому принцеса Хайя втекла з ОАЕ?

45-річна принцеса Хайя, донька колишнього короля Йорданії Хусейна, одружилася з шейхом Аль Актумом у 2004 році, ставши його шостою і наймолодшою дружиною. У подружжя є двоє неповнолітніх дітей - 7 і 11 років.

70-річний шейх є мільярдером та власником конюшень Godolphin. Вважається, що в нього є 23 дитини від різних дружин.

Минулого року стало відомо, що принцеса Хайя спочатку втекла до Німеччини, щоб отримати притулок, але в липні з'ясувалося, що вона живе в центрі Лондона.

Копирайт изображения AFP Image caption Єлизавета II і шейх Аль Мактум

Вона попросила британський суд про спеціальні ухвали щодо опіки над її дітьми, з якими вона покинула ОАЕ, про захист від примусового шлюбу та про захист від насильства.

Втеча принцеси Хаї здається досить незвичайною подією - хоча б тому, що Об'єднані Арабські Емірати вважаються країною з більш демократичним режимом у порівнянні з іншими країнами Аравійського півострова. Крім того, в ОАЕ працюють і живуть багато іноземців, в тому числі і громадяни західних країн.

Що ж змусило її до втечі? Джерела, близькі до самої принцеси, розповідали, що бажання втекти з'явилося в неї, коли вона дізналася подробиці примусового повернення в Дубай Латіфи - доньки шейха від іншого шлюбу. Ці подробицю принцесу Хайю начебто налякали.

Що сталося з принцесою Латіфою?

33-річна принцеса Латіфа - донька правителя Дубая шейха Мухаммеда і Хуріі Ахмед аль-Маашей з Алжиру.

Перед втечею, яку вона готувала понад п'ять років, принцеса Латіфа записала відео, яке було опубліковано вже після того, як вона покинула ОАЕ. На відео вона звинувачує батька в жорстокому поводженні з нею, її сестрою Шамсі та іншими родичками.

Вона також розповіла про своє трирічне ув'язнення після першої спроби втечі у 16-річному віці, про побиття, тривале утримання в темному приміщенні, відмову надати їй засоби гігієни.

У лютому 2018 принцеса Латіфа спробувала втекти за допомогою своєї подруги, громадянки Фінляндії, і колишнього агента військової розвідки Франції, який сам свого часу втік з ОАЕ. Троє вирушили на яхті "Ностромо" з Оману в Індію, однак у 80 км від узбережжя індійського штату Гоа яхту захопили озброєні люди. Принцесу проти її волі повернули в Дубай, про її долю і місцеперебування довгий час нічого не було відомо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Латіфа активно займалася конним спортом

У вересні, через пів року після спроби втечі принцеси і її повернення на батьківщину, правозахисна організація Amnesty International зажадала від уряду ОАЕ оприлюднити інформацію про долю принцеси. Також правозахисники зажадали від уряду Індії розслідувати роль сил безпеки країни і чиновників, причетних до захоплення яхти "Ностромо".

У відповідь на ці вимоги у грудні 2018 року влада ОАЕ опублікувала фото шейхи Латіфа разом з колишнім президентом Ірландії Мері Робінсон.

В інтерв'ю BBC Radio 4 пані Робінсон відгукнулася про Латіфу як про дівчину, яка є трохи не в собі. За її словами, принцеса стверджувала, що шкодує про те, що зняла відео, де вона заявляла про насильство в сім'ї. Також експрезидент Ірландії повідомила, що про принцесу дбають родичі і вона отримує необхідне лікування.

Цікаво, що ініціатором цієї зустрічі з Мері Робінсон була принцеса Хая, яка спочатку в історії з Латіфою підтримувала офіційну версію Дубая.

Після публікації фотографій принцеси з Робінсон правозахисники і критики влади ОАЕ звинуватили екс-президента Ірландії в тому, що вона виконує волю шейха Мухаммеда. Крім того, друзі Латіфи наполягали, що до втечі принцеса була при здоровому глузді, і її нинішній стан може бути результатом тривалого утримання в ув'язненні або примусового лікування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зустріч Мері Робінсон з принцесою Латіфою після її примусового повернення в ОАЕ лише додала питань щодо того, що сталося з дівчиною за кілька місяців

За словами джерела BBC, незабаром після цієї зустрічі з Мері Робінсон принцесі Хаї стали відомі деякі страшні подробиці, пов'язані з поверненням принцеси Латіфи. Через це вона зіткнулася з ворожим ставленням і тиском з боку родичів і членів великої родини її чоловіка.

За даними джерела, з того моменту принцеса Хая більше не відчувала себе в безпеці в ОАЕ і побоювалася за своє життя, вона також побоюється, що її можуть викрасти і насильно, як і принцесу Латіфу, повернути в ОАЕ.

Посольство ОАЕ в Лондоні відмовляється коментувати інформацію про втечу принцеси Хаї, називаючи це "особистою справою" двох людей.

Задовго до Латіфи та Хаї, у 2000 році інша донька шейха Мухаммеда - 19-річна Шамса аль Мактум втекла з будинку родини у британському графстві Суррей. Через рік її знайшли в Кембриджі та повернули в ОАЕ. Цю історію широко висвітлювали ЗМІ.

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