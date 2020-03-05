Генпрокурора Рябошапку відправили у відставку

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Ввечері у четвер Верховна Рада проголосувала за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Для цього голосування спікер Дмитро Разумков спеціально скликав позачергове засідання за зверненням народних депутатів.

У проєкті постанови про недовіру Рябошапці йшлося про те, що за час своєї роботи на посаді він так і не досяг жодних значущих результатів.

"Генеральний прокурор не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб", - йдеться в документі.

Натомість сам пан Рябошапка раніше давав зрозуміти, що йти у відставку не бажає та хотів би завершити реформу прокуратури.

"Ми розпочали реформу прокуратури. І я вважаю, що це є, можливо, одним із наших головних досягнень. Ми є єдиним органом, який почав реальну реформу і реальні зміни", - твердив генпрокурор.

Перед голосуванням за відставку він сказав, що "здогадується" про його результати, заявив, що "йде аби повернутися" і залишив залу парламенту - попри заклики спікера лишитися, щоб відповісти на запитання депутатів.

"Немає результату - до побачення"

У розмові з журналістами намір відправити його у відставку Рябошапка пов'язував з інтересами "певних олігархів".

"Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть... це може призвести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних, очевидно, що це почне викликати занепокоєння".

Водночас президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з Рябошапкою, у четвер заявив, що люди, які не демонструють результату, не повинні залишатися на своїх посадах.

"Моя особиста думка, нехай там голосують депутати, як хочуть, моя особиста думка дуже проста: немає результату, не маєш займати місце", - заявив президент.

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"Які б ми не були гарні, з гарними побажаннями, очима і відкритим серцем, якщо немає результату - до побачення. Руслан - хороший спеціаліст, але я дійсно вважаю, що результату він не показав", - додав Зеленський.

Руслан Рябошапка очолював ГПУ з серпня минулого року. Влітку в розмові з президентом США Трампом Зеленський називав Рябошапку "100% своєю людиною".

За інформацією українських ЗМІ, в разі відставки Рябошапки одним із його потенційних наступників може стати депутат "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Відомом, що його прізвище обговорювалося на засіданні фракції, проте подання президента щодо нового генпрокурора ще немає.

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