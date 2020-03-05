Генпрокурора Руслана Рябошапку звільнили, хто може його замінити? Випуск новин

У випуску новин 5 березня:

Кому не догодив генпрокурор Рябошапка, і як він відреагував на свою відставку

Карантин у санаторії Нових Санжар закінчився, але в Італії коронавірус забирає все більше життів

На Європу суне хвиля мігрантів, як їх зустрічають у Греції

Ді-джей сет у Зоні Відчуження, кому це спало на думку

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