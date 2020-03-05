Генпрокурора Руслана Рябошапку звільнили, хто може його замінити? Випуск новин

  • 5 березня 2020

У випуску новин 5 березня:

  • Кому не догодив генпрокурор Рябошапка, і як він відреагував на свою відставку
  • Карантин у санаторії Нових Санжар закінчився, але в Італії коронавірус забирає все більше життів
  • На Європу суне хвиля мігрантів, як їх зустрічають у Греції
  • Ді-джей сет у Зоні Відчуження, кому це спало на думку

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