Шмигаль сказав, що треба подавати воду в Крим. Потім заперечив

Копирайт изображения Unian

Ввечері у четвер новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на ток-шоу "Право на владу" заявив про необхідність подачі води в окупований Крим.

"Питання подавання води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців", - сказав Шмигаль.

Слова прем'єра одразу ж викликали бурхливу реакцію в соцмережах, і вже незабаром він спростував свою заяву у фейсбуці.

"Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим", - пояснив Шмигаль.

За його словами, виступаючи на ток-шоу, він мав на увазі, що уряд не забуває про українців, які живуть у Криму, і хоче їм допомогти.

"Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії", - сказав прем'єр і додав, що до деокупації півострова, подавати воду у Крим "немає технічної змоги".

Вибачення Арахамії

Раніше за свої слова про подачу води на півострів довелося вибачатися керівнику фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії.

У лютому, під час ефіру на телеканалі "Прямий" ведучий Матвій Ганапольський запитав у нього, чи піде Україна на поступки Путіну, якщо той зажадає подати воду в Крим в обмін на поступки щодо Донбасу.

"Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, а ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - додав він.

Після різкої критики, зокрема, з боку керівника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, за ці слова Арахамії довелось вибачатися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перекритий Північно-Кримський канал

Керівник фракції "Слуга народу" запевнив, що заява була виключно його особистою думкою, і це не є офіційною позицією влади.

Трохи згодом спікер парламенту Дмитро Разумков так замо заявив, що жодних перемовин про можливу подачу води в Крим Україна не проводить. Пізніше те саме сказав і представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич.

"У зв'язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов'язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності", - повідомив тоді чиновник.

До 2014 року значну частину води до Криму подавали з Дніпра через Північно-Кримський канал, проте після анексії Україна перекрила його.

У 2019 році, вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова хоче звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес з Україною щодо пропуску на півострів вод Дніпра.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!