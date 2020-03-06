У США чоловік сів у в’язницю, бо облизав морозиво в магазині

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У штаті Техас чоловіка, який зняв, як облизує морозиво у супермаркеті, а потім кладе його назад у холодильник, на 30 днів посадили до в'язниці.

24-річний Д'адріен Андерсон виклав відео у соцмережах наприкінці літа минулого року.

На камерах спостереження видно, що насправді Андерсон згодом все ж забрав морозиво із холодильника й заплатив за нього - хоча на його власному відео цього епізоду немає.

Окрім ув'язнення, чоловіка також засудили до шести місяців умовно, 100 годин неоплачуваних виправних робіт і 1 тисячі доларів штрафу.

Ще понад 1,5 тисячі доларів він має заплатити компанії Blue Bell Creameries, яка є виробником морозива.

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Саме в 1,5 тисячі доларів компанії обійшлася заміна усього морозива в холодильнику, який фігурує на відео Андерсона. Представники фірми вирішили замінити увесь його вміст про всяк випадок, бо не були впевнені, яке саме морозиво зіпсував Андерсон.

Андерсон погодився визнати свою провину ще минулого року.

Відеозапис Андерсона з'явився через місяць після того, як вірусним у соцмережах стало дуже схоже відео з 18-річною американкою, яка так само облизнула морозиво у супермаркеті. Його переглянули понад 13 мільйонів разів, і чимало глядачів висловлювали обурення поведінкою дівчини.

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