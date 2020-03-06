У Москві помер український шахіст із бази "Миротворця" - ЗМІ

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У п'ятницю низка російських ЗМІ повідомили про смерть скандального українського гросмейстера Станіслава Богдановича, якого разом із дівчиною нібито знайшли мертвим у квартирі в Москві.

Слідчий комітет РФ у своєму повідомленні не називає імен померлих - так само, як і причин їхньої смерті. Проте зазначає, що ознак насильницької смерті слідчі не виявили.

При цьому російські видання з посиланням на джерела у правоохоронних органах та близьких загиблих пишуть, що йдеться про 27-річного українського гросмейстера Станіслава Богдановича та 18-річну українську шахістку Олександру Вернигору.

За попередньою версією, повідомило джерело агентства ТАСС, вони "загинули від оксиду азоту, на їхніх головах були пакети".

Про смерть Богдановича у своєму фейсбуці повідомив і голова Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Еміль Сутовський.

"Ми не були друзями. Ба більше - за багатьма питаннями в нас були полярні думки - але я його поважав [...] Нехай земля йому буде пухом", - написав Сутовський.

Чим відомий Богданович і чому він потрапив до бази "Миротворця"

Богданович є чемпіоном України зі швидких шахів (2013) та переможцем низки інших турнірів, проте останнім часом в центрі уваги опинялися не його спортивні успіхи.

На початку березня Богдановича внесли до бази "Миротворця", яка формує неофіційні списки тих, хто, на думку цієї організації, загрожує нацбезпеці України.

Шахіста звинуватили в "участі у пропагандистських антиукраїнських акціях", "маніпулюванні суспільно значущою інформацією" та "запереченні російської агресії".

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Вочевидь, причиною для цього став нещодавній скандал, коли Богданович в онлайн-поєдинку зіграв проти України за російську команду. Після хвилі обурення цим вчинком Богданович вирішив пояснити свої мотиви.

"Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я зіграв за Росію. Перше - мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Друге - я наразі перебуваю в Росії. Було б негарно бути гостем і грати проти тих, хто тепло тебе приймає. Це просто знак поваги".

Окрім того, Богданович зазначив, що виступ за російську команду проти України - це його "скромний внесок у мир між нашими країнами": "Час вже нам зупинитися й припинити цю міжусобицю".

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