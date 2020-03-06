Коронавірус в Україні: з підозрою перевіряють 9 людей
Станом на 6 березня з підозрою на коронавірус в Україні перевіряють дев'ятьох людей, повідомили у пресслужбі міністерства здоров'я.
"До Центру громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - кажуть у відомстві.
Напередодні повідомлялося про шістьох людей, які перебувають під наглядом через можливу наявність коронавірусу.
В усіх випадках йшлося про Чернівецьку область, принаймні двоє зі шпиталізованих раніше подорожували Італією.
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В яких регіонах перевіряються три нові підозри на коронавірус, у МОЗ поки що не уточнюють.
Поки що в Україні офіційно зафіксований один випадок захворювання на коронавірус - так само у Чернівецькій області.
Перший хворий у Чернівцях
Перший випадок захворювання на коронавірус в Україні зафіксували 3 березня. Йдеться про чоловіка з Чернівецької області, який нещодавно повернувся з Італії.
Коли наприкінці лютого хворий із дружиною перетинав український кордон, в них перевіряли температуру, але симптомів тоді ще не було. За кілька днів виникли ознаки коронавірусу.
Зараз стан чоловіка стабільний, проте, де саме його лікують, у міністерстві здоров'я не розповідають. У відомстві кажуть, що людей, з якими він контактував, небагато, й усі вони наразі перебувають у самоізоляції. Дружина хворого теж вдома, симптомів хвороби у неї немає.
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Мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що ситуація в місті під контролем.
Вже увечері того ж дня, 3 березня, мешканці будинку, де проживає жінка, вийшли на протест і погрожували перекрити дорогу, якщо її не ізолюють. Під тиском громадськості жінку забрали на обсервацію до лікарні.
Деякі ЗМІ 4 березня повідомили, що в жінки підтвердили коронавірус, але ця інформація не підтвердилася.
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук вийшов на брифінг, де закликав з повагою ставитися до інших і не вдаватися до такого "булінгу".
"Знаємо таке явище як булінг в школі, коли цькують жертву і знаходять не дуже правильні та етичні інструменти. Я би хотів закликати, щоби такий булінг - емоційні висловлювання, заклики і підбурювання на підвищених тонах - унеможливлювався", - додав чиновник.
У Нових Санжарах закінчився карантин для 94 українців та іноземців, яких евакуювали з Китаю, а також членів екіпажу літака, який їх доставив в Україну.
У четвер до селища приїхав президент Володимир Зеленський, який зустрівся з евакуйованими. Одному з евакуйованих чоловіків, який відзначає день народження, він подарував годинник, а двом дітям, які перебували в карантині, - м'які іграшки.
"Ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя і повертайтеся сюди відпочивати", - заявив президент. Він закликав українців хоча б на час поширення коронавірусу у світі віддати перевагу туризму всередині країни.
Як вберегтися від коронавірусу?
Не панікувати.
Хоча вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і специфічного противірусного лікування, вчені над цим працюють.
Крім того, більшість пацієнтів одужують під наглядом. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.
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ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця.
Утримуватися від поїздок у регіони, де є поширення вірусу, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".
Якщо людина була у поїздці і має симптоми захворювання, то вона має обов'язково звернутися до лікаря.
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