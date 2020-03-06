Понад мільярд пристроїв Android під загрозою зламу

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Понад мільярд пристроїв, що працюють на операційній системі Android, опинилися під загрозою зламу з боку хакерів, оскільки не захищені оновленнями безпеки, попереджають експерти.

Через цю вразливість існує ризик, що користувачі Android-гаджетів в усьому світі можуть стати жертвами крадіжки даних та інших хакерських атак.

Найбільше мають непокоїтися власники пристроїв, випущених у 2012 році або раніше, попереджають фахівці.

В компанії Google, яка стоїть за операційною системою Android, не відповіли на запит BBC про коментар.

Дані Google свідчать про те, що пристрої 42% користувачів в усьому світі працюють на Android версії 6.0 або старіших версій.

З інформації в розділі, присвяченому бюлетеням безпеки на сайті Android, можна зробити висновок, що у 2019 році не виходило жодного патчу безпеки для пристроїв з версіями, старішими за 7.0.

За підрахунками експертів компанії Which, оновлення безпеки більше не отримують 2 із 5 Android-гаджетів.

Після цього вони протестували своє припущення на п'яти моделях смартфонів - Motorola X, Samsung Galaxy A5, Sony Xperia Z2, LG/Google Nexus 5, Samsung Galaxy S6.

Для цього вони звернулися до організації AV Comparatives, яка займається тестуванням антивірусних продуктів, щоб її спеціалісти спробували заразити смартфони вірусами, використовуючи вразливість безпеки. Спроби на усіх п'яти смартфонах виявилися успішними.

У Which кажуть, що передали цю інформацію Google, але компанія у відповідь так і не запевнила їх у тому, що має плани усунути наявні проблеми безпеки на старих пристроях.

"Викликає занепокоєння, що Android-пристрої мають таке коротке життя перед тим, як втратити підтримку в оновленні безпеки, а мільйони користувачів ризикують стикнутися з серйозними наслідками", - каже представник Which Кейт Бівен.

Ваш смартфон у зоні ризику? Як зрозуміти і що робити?

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Якщо вашому пристрою понад два роки, перевірте, чи можете ви оновити версію операційної системи в налаштуваннях.

Якщо оновитися не вдається, то ваш телефон у зоні ризику, особливо, якщо версія вашої операційної системи - 4.0 або старіша. У такому випадку варто бути уважними при встановленні додатків з-за меж магазину Google Play

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