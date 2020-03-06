Кількість людей, які захворіли на коронавірус, перевищила 100 тисяч
Кількість людей, які захворіли на коронавірус у світі, починаючи з 31 грудня, перевищила 100 тисяч. Понад 55 тисяч з них вже одужали, понад 3 400 померли.
Найбільше постраждали від поширення коронавірусу чотири країни - Китай, Південна Корея, Іран та Італія.
В Україні підтверджено один випадок захворювання на Буковині, ще дев'ять людей перебувають під наглядом, згідно з даними МОЗ.
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Якою є ситуація у світі?
У Китаї захворіли понад 80 тисяч людей, приблизно 53 тисячі з них одужали, 3 тисячі померли.
В місті Ухань, звідки почався спалах коронавірусу, у п'ятницю зареєстрували 126 нових випадків. Водночас в інших містах та селах провінції Хубей, до якої належить Ухань, вперше за майже два місяці не зафіксовано нових випадків захворювань.
Китайська влада очікує перемогти коронавірус в Ухані до кінця березня.
У Південній Кореї кількість людей, які захворіли на коронавірус, досягла 6593. З них 43 людини померли, понад 100 одужали.
Велику кількість хворих у країні пов'язують з апокаліптичною сектою "Храм скинії свідоцтва Шинь-Чонджу". Послідовники секти вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.
Засновник секти раніше попросив пробачення в народу, ставши на коліна.
Сьогодні корейське інформагентство Yonhap повідомило, що в десяти лідерів секти виявили коронавірус.
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В Ірані за останній день зафіксовано зростання кількості хворих на 1234.
Загалом, за даними уряду, у країні захворіли 4747 людей. З них 124 людини померли, понад 900 одужали.
Серед померлих є кілька іранських політиків. У четвер помер Хоссейн Шейхолеслам, радник міністра закордонних справ Ірану. Про це повідомило державне інформаційне агентство IRNA.
Колишній посол у Сирії, він також обіймав посаду заступника міністра закордонних справ з 1981 по 1997 рік. Серед померлих також депутат парламенту Мохаммад Алі Рамезані.
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Іранський уряд відповів на спалах хвороби закриттям шкіл до квітня, обмеження пересування між найбільшими містами, закликав іранців менше користуватися паперовими грошима.
В Європі найбільше людей захворіло в Італії - 4 636, з них 197 людей померли, понад 400 одужали.
В інших країнах Європи ситуація така:
- Німеччина - 578 людей захворіли
- Франція - 577 захворіли, дев'ять померли
- Іспанія - 365 захворіли, п'ять померли
- Швейцарія - 210 захворіли, одна людина померла
- Британія - 163 захворіли, двоє померли (один з померлих - пасажир круїзного судна)
- Нідерланди - 128 захворіли, одна людина померла
- Бельгія - 109 людей захворіли
- Норвегія - 108 людей захворіли
- Швеція - 101 хворий
Тим часом, коронавірус вже досяг кількох країн Африки та Латинської Америки.
В Африці перші випадки у п'ятницю зафіксували у Камеруні та Того. Найбільше хворих на континенті - понад 10 - в Єгипті та Алжирі. У Єгипті 12 хворих виявили на борту круїзного судна, яке плавало річкою Ніл.
В Латинській Америці понад 13 випадків зареєстровано в Еквадорі, вже є кілька хворих у Бразилії, Аргентині, Перу, Чилі, Мексиці.
Падіння на біржах
Лондонський індекс FTSE 100 знизився більше ніж на 3%, на інших європейських ринках спостерігалися аналогічні зниження.
Раніше в п'ятницю на біржах в Азії також відбулося падіння, зокрема, японський індекс Nikkei впав на 2,7%.
У четвер на ринках акцій США зафіксували стрімке падіння, і всі три основні індекси знизилися більш ніж на 3%.
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