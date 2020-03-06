Кількість людей, які захворіли на коронавірус, перевищила 100 тисяч

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дезінфекція стала буденною річчю в китайських містах

Кількість людей, які захворіли на коронавірус у світі, починаючи з 31 грудня, перевищила 100 тисяч. Понад 55 тисяч з них вже одужали, понад 3 400 померли.

Найбільше постраждали від поширення коронавірусу чотири країни - Китай, Південна Корея, Іран та Італія.

В Україні підтверджено один випадок захворювання на Буковині, ще дев'ять людей перебувають під наглядом, згідно з даними МОЗ.

Якою є ситуація у світі?

У Китаї захворіли понад 80 тисяч людей, приблизно 53 тисячі з них одужали, 3 тисячі померли.

В місті Ухань, звідки почався спалах коронавірусу, у п'ятницю зареєстрували 126 нових випадків. Водночас в інших містах та селах провінції Хубей, до якої належить Ухань, вперше за майже два місяці не зафіксовано нових випадків захворювань.

Китайська влада очікує перемогти коронавірус в Ухані до кінця березня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Південній Кореї захворіли понад 6 тисяч людей

У Південній Кореї кількість людей, які захворіли на коронавірус, досягла 6593. З них 43 людини померли, понад 100 одужали.

Велику кількість хворих у країні пов'язують з апокаліптичною сектою "Храм скинії свідоцтва Шинь-Чонджу". Послідовники секти вірять, що її засновник - втілення Другого пришестя Христа на Землю.

Засновник секти раніше попросив пробачення в народу, ставши на коліна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 88-річний засновник секти Шинь-Чонджу Лі Ман Хі вважає себе "обіцяним пастором", чий прихід ознаменує кінець світу. Після спалаху коронавірусу серед його прихильників, він став на коліна і попросив пробачення в корейців

Сьогодні корейське інформагентство Yonhap повідомило, що в десяти лідерів секти виявили коронавірус.

В Ірані за останній день зафіксовано зростання кількості хворих на 1234.

Загалом, за даними уряду, у країні захворіли 4747 людей. З них 124 людини померли, понад 900 одужали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Ірані проводять дезінфекцію на базарах

Серед померлих є кілька іранських політиків. У четвер помер Хоссейн Шейхолеслам, радник міністра закордонних справ Ірану. Про це повідомило державне інформаційне агентство IRNA.

Колишній посол у Сирії, він також обіймав посаду заступника міністра закордонних справ з 1981 по 1997 рік. Серед померлих також депутат парламенту Мохаммад Алі Рамезані.

Іранський уряд відповів на спалах хвороби закриттям шкіл до квітня, обмеження пересування між найбільшими містами, закликав іранців менше користуватися паперовими грошима.

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В Європі найбільше людей захворіло в Італії - 4 636, з них 197 людей померли, понад 400 одужали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спалах коронавірусу боляче вдарив по туристичній галузі в Італії, ресторани спорожніли

В інших країнах Європи ситуація така:

Німеччина - 578 людей захворіли

Франція - 577 захворіли, дев'ять померли

Іспанія - 365 захворіли, п'ять померли

Швейцарія - 210 захворіли, одна людина померла

Британія - 163 захворіли, двоє померли (один з померлих - пасажир круїзного судна)

Нідерланди - 128 захворіли, одна людина померла

Бельгія - 109 людей захворіли

Норвегія - 108 людей захворіли

Швеція - 101 хворий

Тим часом, коронавірус вже досяг кількох країн Африки та Латинської Америки.

В Африці перші випадки у п'ятницю зафіксували у Камеруні та Того. Найбільше хворих на континенті - понад 10 - в Єгипті та Алжирі. У Єгипті 12 хворих виявили на борту круїзного судна, яке плавало річкою Ніл.

В Латинській Америці понад 13 випадків зареєстровано в Еквадорі, вже є кілька хворих у Бразилії, Аргентині, Перу, Чилі, Мексиці.

Падіння на біржах

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Лондонський індекс FTSE 100 знизився більше ніж на 3%, на інших європейських ринках спостерігалися аналогічні зниження.

Раніше в п'ятницю на біржах в Азії також відбулося падіння, зокрема, японський індекс Nikkei впав на 2,7%.

У четвер на ринках акцій США зафіксували стрімке падіння, і всі три основні індекси знизилися більш ніж на 3%.

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