Гаррі та Меган у Лондоні: останні заходи перед припиненням обов'язків
Герцог та герцогиня Сассекські взяли участь в одному з останніх офіційних заходів як старші члени королівської родини - у церемонії нагородження за спортивні досягнення військовослужбовців, поранених або постраждалих під час військової служби.
Церемонія Endeavour Fund Awards відбулася в Лондоні. Для Меган це також перша поява на публіці в рамках виконання королівських обов'язків відтоді, як в січні подружжя оголосило про складання з себе королівських обов'язків.
Офіційно Гаррі і Меган повністю припинять виконувати свої обов'язки 31 березня.
До того моменту вони відвідають ще кілька заходів, разом з іншими членами королівської родини.
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Цього дня у Лондоні йшов дощ, але десятки людей відважно чекали появи пари.
Відкриваючи церемонію, принц Гаррі наголосив, що пишається служінням королеві та своїй країні. Він провів на військовій службі понад 10 років і збереже за собою всі військові звання.
"Ми всі по праву пишаємося [військовою службою], це завжди з нами. Той, хто служив одного разу, служить завжди", - сказав Гаррі.
Меган Маркл одягла на захід плаття-олівець, дизайнеркою якого є Вікторія Бекхем.
У п'ятницю принц Гаррі також візьме участь у відкритті музею Silverstone Experience, присвяченого історії британського мотоспорту, разом з чемпіоном "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном.
7 березня подружжя відвідає музичний фестиваль в королівському Альберт-холі, де Меган виступить з промовою на честь Міжнародного жіночого дня.
9 березня Гаррі і Меган разом з королевою Єлизаветою II та іншими членами королівської родини візьмуть участь в службі, присвяченій Дню співдружності націй, яка пройде у Вестмінстерському Абатстві і це стане їхнім останнім заходом як старших членів королівської родини.
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