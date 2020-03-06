Гаррі та Меган у Лондоні: останні заходи перед припиненням обов'язків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це перша публічна поява дружини принца Гаррі відтоді, як подружжя оголосило про складання королівських обов'язків

Герцог та герцогиня Сассекські взяли участь в одному з останніх офіційних заходів як старші члени королівської родини - у церемонії нагородження за спортивні досягнення військовослужбовців, поранених або постраждалих під час військової служби.

Церемонія Endeavour Fund Awards відбулася в Лондоні. Для Меган це також перша поява на публіці в рамках виконання королівських обов'язків відтоді, як в січні подружжя оголосило про складання з себе королівських обов'язків.

Офіційно Гаррі і Меган повністю припинять виконувати свої обов'язки 31 березня.

До того моменту вони відвідають ще кілька заходів, разом з іншими членами королівської родини.

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Цього дня у Лондоні йшов дощ, але десятки людей відважно чекали появи пари.

Відкриваючи церемонію, принц Гаррі наголосив, що пишається служінням королеві та своїй країні. Він провів на військовій службі понад 10 років і збереже за собою всі військові звання.

"Ми всі по праву пишаємося [військовою службою], це завжди з нами. Той, хто служив одного разу, служить завжди", - сказав Гаррі.

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Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Гаррі був на військовій службі 10 років і завжди з готовністю бере участь в заходах, присвячених військовим

Меган Маркл одягла на захід плаття-олівець, дизайнеркою якого є Вікторія Бекхем.

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У п'ятницю принц Гаррі також візьме участь у відкритті музею Silverstone Experience, присвяченого історії британського мотоспорту, разом з чемпіоном "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Гаррі і Меган з учасниками церемонії нагородження

7 березня подружжя відвідає музичний фестиваль в королівському Альберт-холі, де Меган виступить з промовою на честь Міжнародного жіночого дня.

9 березня Гаррі і Меган разом з королевою Єлизаветою II та іншими членами королівської родини візьмуть участь в службі, присвяченій Дню співдружності націй, яка пройде у Вестмінстерському Абатстві і це стане їхнім останнім заходом як старших членів королівської родини.

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