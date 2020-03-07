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Видавництво Hachette вирішило не друкувати мемуари режисера Вуді Аллена і повернути йому всі права на рукопис. Раніше син Аллена Ронан Ферроу піддав видавництво критиці.

У заяві видавничої групи сказано, що відмовитися від мемуарів Вуді Аллена було складно, але після обговорення з працівниками видавництва, які виступали проти випуску книги, публікацію мемуарів вирішили скасувати.

"Протягом останніх днів менеджери видавництва провели кілька детальних розмов з нашими працівниками і не тільки. Вислухавши їх, ми вирішили, що публікація мемуарів була б не на користь видавництву", - йдеться в заяві.

У четвер кілька працівників видавництва долучились до акції протесту проти публікування книги Аллена та на знак солідарності з його сином Ронаном Ферроу.

Ділан Ферроу - зведена сестра Ронана, названа донька Вуді Аллена і його колишньої цивільної дружини, актриси Мії Ферроу. Вона стверджує, що Аллен чинив щодо неї розпусні дії 1992 року, коли їй було сім років, бувши її названим батьком.

Копирайт изображения Getty Images/PA Media Image caption Ронан Ферроу (праворуч) завжди був на боці матері та зведеної сестри в конфлікті з батьком

Раніше Hachette видало книгу Ронана Ферроу "Спіймати і вбити" (Catch and Kill). Твір розповідає про справу колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, якого недавно визнали винним у зґвалтуванні.

У своїй книзі Ронан Ферроу також згадує звинувачення проти свого батька, які висуває Ділан.

Сам Аллен заперечує неналежне поводження щодо названої доньки. За його словами, звести наклеп на нього Ділан Ферроу підмовила мати, актриса Міа Ферроу, з якою він прожив 12 років у цивільному шлюбі. Слідство не знайшло доказів його провини, і жодних звинувачень проти нього не висували.

Мемуари 84-річного Вуді Аллена під назвою "Недоречно" (Apropos of Nothing) були анонсовані як "вичерпна розповідь про його життя, професійне й особисте".

"Брак моральних цінностей"

У своїй заяві Ронан Ферроу стверджував, що видавництво не намагалося перевірити викладені в книзі Аллена факти і не зв'язувалося для цього з Ділан Ферроу. "Такі дії з боку видавництва Hachette є вкрай непрофесійними з дуже багатьох очевидних причин. Але вони також демонструють брак моральних цінностей і співчуття до жертв сексуального насильства", - стверджує журналіст.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ділан (зліва) і Міа Ферроу

Ділан Ферроу також написала в Twitter, що ніхто з видавництва до неї не звертався, і звинуватила його в "ухиленні від засадничого обов'язку".

Ронан Ферроу написав, що Hachette під час роботи з ним мало попередити, що придбало права на мемуари його батька.

Скандальна історія

Гучний розрив між Вуді Алленом і Мією Ферроу 1992 року був пов'язаний з романом режисера зі старшою названою донькою Ферроу, 22-річною Сун-І Превін, з якою він згодом одружився.

Скандали тривали і далі. 2013 року Міа Ферроу поставила під сумнів, що Вуді Аллен був біологічним батьком Ронана Ферроу, а 2014 року Ділан Ферроу виступила зі своїми обвинуваченнями на адресу названого батька.

Останнім часом багато хто в Голлівуді дистанціюється від Вуді Аллена, а з прокатом його картин у США виникають проблеми.

33-річний журналіст Ронан Ферроу, який свого часу був радником у справах молоді при держсекретарі Гілларі Клінтон, одним з перших почав писати про справу Гарві Вайнштейна, а в жовтні 2019 року випустив через видавництво Hachette книгу про нього під назвою "Спіймати і вбити".

Одна з головних обвинувачок Вайнштейна актриса Роуз Макгоуен назвала рішення Hachette опублікувати книгу Вуді Аллена "злісним обманом".

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